Notebooky a počítače střídáme, data však zůstávají – a jsou taková, o která nechcete přijít nikdy. Ideální je dodržovat pravidlo 3 – 2 – 1, tedy mít tři kopie dat (originál plus dvě zálohy), mít zálohy na dvou fyzických nosičích (tedy například dvou různých externích discích) a jednu ze záloh mít na jiné fyzické lokalitě (tedy třeba doma a na chatě).
Ale v reálném světě – a to ještě v lepším případě – existuje jedna záloha dat a leží na externím disku ve skříni. A jakmile se jeden disk zaplní, začne se používat další, až to nakonec vypadá podobně jako na našem úvodním obrázku. Dokud je disk v pravidelném provozu, je to ještě dobré. Pokud na něj ovšem několik let nesáhnete, riziko potíží roste.
Operace trvá v závislosti na rychlosti disku a jeho kapacitě klidně několik hodin. Program postupuje sektor po sektoru a vždy načte data do paměti počítače a zkontroluje oproti kontrolnímu součtu.