Dvouiontové baterie (DIB) využívají jako nosiče náboje kationty i anionty, čímž eliminují potřebu pohybu iontů mezi elektrodami během nabíjení a vybíjení a to vede k velice rychlému nabíjení.

Čeští vědci nyní vynalezli novou látku, která díky svým vlastnostem zlepšuje životnost a výkon těchto baterií. Nová polopevná látka je takzvaný suspenzní elektrolyt s částečkami soli. Podle vědců, kteří objev zveřejnili v časopise Journal of Materials Chemistry má objev potenciál pro levné a snadno vyráběné baterie do elektromobilů, zařízení na ukládání energie z obnovitelných zdrojů nebo třeba do elektroniky.

Baterie vyrábí elektřinu pomocí chemické reakce mezi dvěma póly a speciální kapalinou nebo pevným roztokem, který vede proud, takzvaný elektrolyt. Nově objevený elektrolyt obsahuje drobné částice soli. Na rozdíl od běžných elektrolytů se úplně nerozpustí, ale drží se u povrchu elektrody. Díky tomu se kolem ní vytvoří koncentrovaná vrstva, která pomáhá udržet stabilní chod baterie. Výsledkem je, že baterie lépe funguje a déle vydrží.

„Nová technologie elektrolytu je mimořádně zajímavá pro bateriový průmysl. Lze ji začlenit do dvouiontových bateriových systémů, které využívají levnější a dostupné materiály. Náš objev posouvá dvouiontové baterie blíže k praktickým aplikacím v reálném světě,“ uvedl Jiří Červenka z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Dvouiontové baterie, na rozdíl od běžných lithium-iontových, používají ke skladování energie dva různé typy iontů, což jim umožňuje dosáhnout vyššího napětí i větší kapacity. Vědci ale museli vyřešit problém, že tyto ionty se u elektrod rychle vyčerpávají.

Nový elektrolyt je stabilní na vzduchu, tekutý a snadno se s ním pracuje i po delší době skladování. Podle vědců potřebuje sice malé množství vody, ale to nijak nenarušuje jeho spolehlivost. V testech ukázal, že dobře spolupracuje s běžnými materiály jako je zinek nebo grafit.