Barbone. To jsou extrémně výkonné počítače pro gamery i revoluční PC s nano nástřikem

Přestože dnes počítač v jakékoliv podobě považujeme za naprosto samozřejmou věc, jejich komerční historie zase tak dlouhá není. Ještě v osmdesátých letech minulého století byly počítače v domácím použití (dobře tomu odpovídá označení PC, tedy osobní počítač) spíš hobby záležitostí než pracovním nástrojem pro různé druhy použití. V další dekádě se však situace s rozvojem technologií výrazně změnila.

V Česku se tato změna potkala se změnou režimu, takže osobní počítač si mohl teoreticky pořídit kdokoliv. To vedlo k velkému rozvoji trhu s tímto zbožím – a do stejné doby spadá i vznik společnosti T.S.BOHEMIA, která svůj byznys postavila před třiceti lety právě na osobních počítačích. Zakladatel firmy Ing. Lubomír Pešák však první počítače zákazníkům stavěl už roku 1992. Pro mladší ročníky může být úsměvné, že tehdejší zákazníky bylo nutné obvolávat z telefonní budky a hotové sestavy poté posílat vlakem. Ale taková prostě byla doba.

Přes třicet let na trhu

V devadesátých letech byly stolní počítače hlavním prodejním artiklem. A to z ryze praktických důvodů. Notebooky, které do Česka ze Západu proudily, byly luxusním a pro běžné uživatele nedostupným zbožím. Technologie tehdy nebyly tak rozvinuté, aby byly jejich výkon a výdrž konkurenceschopné.

T.S.BOHEMIA se od počátku stala významným hráčem na trhu stolních PC. Zpočátku v segmentu počítačových sestav na míru, tedy individuální konfigurace podle přání zákazníků. „Tehdy tyto sestavy nesly označení PC1 a je jistě zajímavé, že i dnes nabízené individuálně konfigurované sestavy nesou interně stejné označení,“ říká Patrik Hužva, CEO společnosti T.S.BOHEMIA.

PC do škol T.S. BOHEMIA má i speciální řadu počítačů Barbone pro školy a další vzdělávací instituce, a sice pod označením EDU. Mají výborný poměr cena/výkon a jsou speciálně designované pro rozvoj digitalizace škol. Jejich nespornou výhodou je též licence operačního systému Windows pro školy a vzdělávací instituce.

V roce 1996 pak T.S.BOHEMIA přišla na trh se skladovými sestavami pod značkou Barbone, které jsou perfektně odladěné a otestované. Značka se stala legendou a zákazníci si mohou tyto sestavy pořídit i dnes, a to v několika kategoriích.

S vývojem technologií se však trh s osobními počítači proměňoval už koncem 90. let. „Postupně začaly stolní počítače předbíhat notebooky – jejich cena klesala a rovněž výkonově se přibližovaly stolním PC. To však samozřejmě platí v nějakém ideálním průměru, v mnoha specifických oblastech jsou stolní počítače stále nenahraditelné, a široká paleta počítačů Barbone tomu odpovídá,“ uvádí Patrik Hužva.

Herní počítače s možností upgradu

Nabídka stolních počítačů Barbone je rozmanitá, ostatně cenový rozptyl od 6 do 130 tisíc korun je jasným důkazem, že jsou určeny pro všechna možná použití.

Jednou z kategorií, kde jsou stolní počítače nenahraditelné a notebooky se jim nemohou rovnat, je herní segment. „Hry jsou velmi náročné na výkon, což je v malém prostoru notebooku obtížně řešitelné. U maximálních konfigurací je to pak dokonce neřešitelná záležitost. Nejde jen o samotný hardware, především v případě grafických karet, ale i o příkon celé sestavy, její chlazení a tak dále,“ vysvětluje Radim Dostál, produktový manažer společnosti T.S.BOHEMIA.

Na trhu figurují herní PC od značky Barbone ve čtyřech řadách: Game, Elite, Xtreme a Ultimate. Zákazníci si tak mohou vybrat jak podle svých potřeb, tak dle finančních možností. Jednotlivé modely jsou pak nabízeny v různých konfiguracích s cenami začínajícími na velmi příznivých částkách již od necelých 20 tisíc korun. Velkou předností sestav je poskytovaná záruka 3 roky a rovněž 3 roky bezplatného servisu.

Gameři jistě ocení možnost upgradu hardwaru, takže životnost takového počítače je mnohem delší než u notebooku, kde je hardwarový upgrade obtížný nebo úplně nemožný. V neposlední řadě jsou v nabídce herních počítačů i zajímavé vizuální prvky, které jsou v tomto segmentu velmi oblíbené.

Vlastní počítač na míru

Další významnou kategorií stolních počítačů Barbone jsou takzvané pracovní stanice z řad Workstation a Creative určené pro zákazníky, kteří pracují s grafikou, videem, CAD programy a podobně. Počítače jsou pro toto použití přizpůsobené a mají optimální hardwarovou sestavu. Část sortimentu, patřící do řady Office, je určena pro kancelářské využití, a to včetně modelů v kompaktní skříni, kterou lze snadno umístit i na pracovní stůl, aniž by zabírala mnoho prostoru.

Populární je také řada Barbone Home. Tyto univerzální počítače může používat celá rodina: děti na hraní a sledování videí, rodiče pro práci.

Výjimečnou řadou jsou počítače Barbone Titanium, které mají speciální nano nástřik oxidem titanu, takže jsou chráněny před viry, bakteriemi i plísněmi. „Hodí se do veřejných prostor, kde na počítačích pracuje víc uživatelů. Například do škol, nemocnic nebo třeba knihoven. T.S. BOHEMIA samozřejmě k počítačům Titanium dodá i periferie v podobě myší, klávesnic a monitorů se speciálním nano nástřikem,“ specifikuje výhody řady Titanium Radim Dostál.

S legendárně spolehlivými počítači značky Barbone získáte 6 let bez starostí, a to díky 3leté nadstandardní záruce na celou sestavu a dalším 3 rokům bezplatného servisu. Mimo to vám počítač dodáme s dopravou zdarma. Pro ty, kdo si z připravených sestav přeci jen nevyberou, je na webu prodejce T.S.BOHEMIA připraven konfigurátor, kde si může každý sestavit počítač na míru podle svých požadavků a představ.