Souboj: Mini PC se Asusu povedlo, srovnání s „předraženým“ Applem překvapilo

Výkonné počítače se dnes vejdou doslova na dlaň

Velké „desktop“ počítače jsou dnes doménou především hráčů – skládají se z výkonných komponentů, které je potřeba uchladit, a chlazení potřebuje prostor. Pokud ale gró vaší činnosti představuje internet, kancelářské aplikace, konzumace obsahu, práce s fotkami a videem… pak vám na stole stačí buď „all-in-one“ počítač integrovaný do monitoru, nebo maličké „mini PC“, ke kterému monitor připojíte. My připojili parádní 5K HDR monitor Asus ProArt PA27JCV.

Referencí malých počítačů vždy byla řada NUC od společnosti Intel, kterou v roce 2023 převzal právě Asus a v jejím vývoji a produkci pokračuje. Jedním z vrcholů nabídky je námi zkoušený Asus NUC 14 Pro AI. Je maličký – pro představu, skříňka má objem lehce pod 0,6 litru. Obsahuje poslední generace procesoru Intel, přesněji Core Ultra 9 288V, 32 GB paměti, 1 TB SSD úložiště. Má dva Thunderbolt 4 porty, dva USB 3.2 Gen 1 porty, dva USB 3.2 Gen 2 porty a pro komunikaci využívá Wi-fi 7 a Bluetooth 5.4.

Volba procesoru je pro „Copilot+ PC“ podstatná, protože podle specifikace Microsoftu musí mít výkon aspoň 40 TOPS, aby zvládal základní AI aplikace provozovat i lokálně. To zvolený čip splňuje levou zadní, Intel u něj udává hodnotu 120 TOPS.

Asus NUC 14 Pro AI

To, že je to „Copilot+ PC“, poznáte na první pohled – na čelním panelu má tlačítko „Copilot“ pro okamžité spuštění AI asistenta. Notebooky ho mají na klávesnici, ale tu si u mini PC vybíráte sami (my třeba zvolili skvělý set klávesnice a myši MX Keys S Combo od Logitechu, kde byste copilotí tlačítko hledali marně), takže umístění přímo na skříňce počítače dává smysl. Jen škoda, že není na horním panelu, kde by se mačkalo o něco lépe.

Druhým nezvyklým prvkem výbavy je čtečka otisků prstů, která je na horní straně počítače a máte tak k dispozici spolehlivé biometrické přihlašování.

A když už jsme u extrabuřtů, počítač je osazen mikrofony. Ty umí využít klasicky jako zdroj zvuku například při videokonferencích (zachycený hlas je srozumitelný, ale trochu nevýrazný) nebo třeba pro diktování textu. Zajímavější je však využití k hlasovému ovládání systému, kde umí základní úkony v některých aplikacích a s trochou snahy i pohyb kurzoru po obrazovce a nahradí klikání myší. Nečekejte ale žádné pokročilé zadávání povelů, držet se musíte striktně předepsaných frází a je to poměrně zdlouhavé. Nicméně, pokud si zlomíte obě ruce, může to najednou vypadat jako rozumná náhrada.

Samozřejmě, lepší zvuk dostanete se samostatným USB mikrofonem, a leckdy i mikrofonem integrovaným ve webkameře, ale je fajn, že i bez těchto periferií je zařízení schopno zvuk zachytávat. Mechanický odpojovač mikrofonu jsme nenašli, pokud budete chtít, aby neposlouchal, musíte věřit softwarovému nastavení ve Windows.

Počítač je možné bez nástrojů otevřít a vyměnit SSD (M.2 2280) a síťovou kartu. Operační paměť je součástí desky a nelze ji tak vyměnit ani rozšířit, takže je dobré už při koupi zvážit, kolik jí budete v příštích letech potřebovat.

Vzhledem k poměrně legrační velikosti jsme se báli hluku, ale ten se Asusu podařilo udržet na velmi nízké úrovni. Při lehké práci je prakticky bezhlučný, ve větší zátěži ho slyšíte, ale celkem nerušivě. Pokud ho však necháte renderovat video nebo spustíte podobě výkonově náročný proces, je ventilátor a funění vzduchu výraznější. Vynikne zejména při srovnání s jiným maličkým počítačem, s Mac Mini.