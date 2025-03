Herní notebooky, které vyrazí dech. Novinky ASUS z veletrhu CES se již prodávají

Herní notebooky jsou praktickou a oblíbenou alternativou herním PC. Mezi ty úplně nejlepší patří modely ROG. To jsou ultimativní stroje pro nadšené hráče, které přináší maximální výkon a kvalitu. Ostatně, ROG je zkratka pro Republic of Gamers, což je vše vypovídající. Letošní novinky z veletrhu CES patří do řad Strix a Flow. Především řada ROG Strix SCAR nabízí díky špičkovému hardwaru včetně nových grafických karet nepřekonatelné výkony.

To nejlepší pro hráče ASUS ROG Strix

Ovšem herní notebook musí i dobře vypadat a v tomto směru řada Strix SCAR přináší několik inovací. Tradicí pro herní notebooky ASUS ROG je světelná lišta na spodku přední strany. U modelů Strix pro rok 2025 je však osvětlený celý obvod notebooku, takže vypadá, jako by se nad podložkou vznášel. Modely Strix SCAR pak mají na víku ikonický AniMe Vision displej, který se skládá z 810 diod skrývajících se pod drobnými otvory ve víku. Uživatel si může nastavit vlastní animace, ale může displej i vypnout. Samozřejmě pak na víku nechybí ani podsvícený ROG symbol v RGB barvách.

„Ty nejpodstatnější inovace pak najdeme uvnitř novinek. Všechny modely Strix mají nejnovější grafické karty NVIDIA RTX padesátkové řady pro mobilní zařízení. Ty NVIDIA taktéž představila na veletrhu CES v Las Vegas a nic výkonnějšího na trhu není. Stejně tak jsou v herních noteboocích Strix nejnovější procesory Intel Core Ultra 9,“ říká Libor Malý Product Manager ze společnosti T.S.BOHEMIA, u níž jsou již všechny novinky od ASUS dostupné k objednání.

Aby bylo možné tak vysoký výkon, který hardware nových notebooků ROG Strix SCAR nabízí, uchladit, mají přístroje špičkový systém sendvičových chladičů. Vzadu je ventilační otvor přes celou šířku notebooku a nasávací otvory jsou na boku, spodní straně a v prostoru klávesnice. Samotná žebra chladiče jsou umístěná na horní i spodní straně odpařovací komory a vypomáhá i tekutý kov na procesoru a grafické kartě. Maximální výkon je tak až 240 W při nižší hlučnosti než u předchozí generace notebooků Strix.

Za zmínku jistě stojí i displeje. Modely Strix SCAR 16 a 18 mají panely ROG Nebula HDR s mini LED technologií. Mají extrémní jas 1 200 nitů, rozlišení 2,5K a také vysokou obnovovací frekvenci 240 Hz. Všechny modely řady Strix pak mají displej krytý novou dvouvrstvou fólií ACR (Ambient Contrast Ratio). Díky ní jsou odlesky nižší o 55 procent a nabízí 4,5× vyšší kontrast. Zároveň druhá vrstva fólie vylepšuje pozorovací úhly a to až tak, že i při sledování z úhlu 180 stupňů garantuje čistý obraz.

Novinkou je i spodní panel, který lze odmontovat bez nářadí a bez něj pak lze i snadno vyměnit paměťové moduly nebo SSD disky.

Extrémně variabilní ASUS ROG Flow

Další novinkou, kterou ASUS představil na veletrhu CES, jsou herní notebooky ROG Flow Z13 s hybridní konstrukcí. Takže je lze použít jako notebook i jako tablet. Jsou tedy velmi kompaktní a mobilní, což je velká výhoda pro všechny, kteří si rádi berou své oblíbené hry do terénu. Přístroje se mohou pochlubit nejnovější technologií od společnosti AMD: výkon zajišťují čipy AMD Ryzen AI Max+ 395 a grafická karta je vybavena čipem Radeon 8060S.

S ohledem na konstrukci mají ROG Flow dotykové displeje ve špičkové kvalitě. Panely jsou ROG Nebula s 2,5K rozlišením, maximálním jasem 500 nitů a maximální obnovovací frekvencí 180 Hz. Aby se displeji v terénu nic nestalo, kryje ho špičkové odolné sklo Corning Gorilla Glass 5. Chlazení přístroje zajišťují zcela nové odpařovací komory vyrobené z nerezové oceli a mědi. Podstatné pak je, že oproti předchozím modelům pokrývají o 54 procent větší plochu základní desky. Vylepšení se dočkala i klávesnice s touchpadem a v neposlední řadě hráče potěší nová větší baterie s kapacitou 70 Wh.

Výjimečný ASUS Zenbook Duo a lehounký Zenbook 14

ASUS si však pro rok 2025 připravil i nové univerzální notebooky, rovněž jejichž premiéra proběhla v Las Vegas na veletrhu CES. Modely řady Zenbook 14 jsou klasické lehké notebooky s výbornou výdrží, protože využívají výkonné ale přitom velmi energeticky efektivní čipy Qualcomm Snapdragon X1, což je revoluční mobilní procesor, ideální právě pro lehké notebooky. Baterie díky tomu vydrží i několik pracovních dnů na jedno nabití.

„Lehká konstrukce je i zásluha materiálu Ceraluminum, z kterého je vyrobené víko, rám klávesnice a základna notebooku. Tento materiál je velmi odolný proti opotřebení a odolává i poškrábání a zabraňuje tvoření šmouh,“ uvádí říká Libor Malý z T.S.BOHEMIA.

Hmotnost notebooků je pod jedním kilogramem! A pokud potřebujete pomocníka, je v přístrojích Zenbook 14 integrovaná umělá inteligence Copilot+ PC. Špičkový obraz pak zajišťují OLED panely s rozlišením 1,5K a jasem 400 nitů.

Další novinkou jsou modely Zenbook Duo. Nestačí vám jeden displej? U Zenbook Duo dostanete displeje rovnou dva a v obou případech to jsou špičkové OLED panely. Vedle běžného hlavního displeje totiž máte i druhý na obvyklém místě klávesnice. Toto řešení umožňuje zvětšení pracovní plochy až na 19,8 palce na formátu běžného 14palcového notebooku. Prakticky tak má Zenbook Duo dva čtrnáctipalcové dotykové displeje. Ale kdyby vám klávesnice chyběla, můžete si na spodní displej plnohodnotnou klávesnici nasadit.

Výkon zajišťují procesory Intel Core Ultra 7 nebo 9 s grafickým čipem Intel Arc a samozřejmě nechybí dnes nutný neurální čip, konkrétně Intel Ai Boost NPU. Podle modelu dostanete 16 nebo 32 GB operační paměti a 1 nebo 2 TB úložného prostoru. Dlouhou výdrž zajišťují 75Wh baterie a i modely Zenbook Duo jsou velmi lehké, hmotnost nepřesahuje 1,65 kilogramu.