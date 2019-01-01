náhledy
Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo být něco naznačeno. Apple chystá představení produktů, které mají mířit na spořivější uživatele.
Autor: X
Jak se blíží 1. duben a padesáté výročí založení společnosti Apple, začínají se stále víc objevovat „zaručené“ zprávy o tom, co společnost v rámci tohoto výročí chystá. Před 50 lety uvedla Apple 1, původní počítač firmy.
Autor: Profimedia.cz
Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple údajně vyvíjí trojici nositelných zařízení napojených na AI, včetně chytrých brýlí, AirPods vybavených fotoaparátem a nového zařízení v podobě přívěsku označovaného jako AI pin. Na snímku je konkurenční Meta Ray-Ban Display.
Autor: Meta
Mezi nejvíce očekávanými produkty jsou chytré brýle, které firma bude patrně vyrábět celé sama a vyhne se tak spolupráci na výrobě obrouček. Tím se odliší například od společnosti Meta, která své chytré brýle dělá spolu s firmami jako Ray-Ban nebo Oakley. Google zase spolupracuje s Gentle Monster, Warby Parker a dalšími.
Autor: Meta, Technet.cz
Zprávy naznačují, že brýle budou obsahovat pokročilý systém dvou fotoaparátů. Jeden fotoaparát s vysokým rozlišením pro zachycení fotografií a videa, zatímco druhý senzor dodá data AI pomocnici Siri, aby získávala údaje o okolním prostředí. Kamerky má i náhlavní souprava Apple Vision Pro, která je na fotografii.
Autor: Apple, Technet.cz
Vedle brýlí Apple údajně pracuje na AirPodech vybavených fotoaparáty s nižším rozlišením. Ty by nebyly navrženy pro fotografování, ale místo toho by měly shromažďovat vizuální data pro Siri vedle těch zvukových zachycených mikrofony.
Autor: Apple, Technet.cz
Třetím zařízením ve vývoji je nositelný přívěsek napojený na umělou inteligenci v iPhonu, který by mohl být podobný známému Humane AI Pin (na snímku). Vedle kamerky a mikrofonu se hovoří také o vestavěném reproduktoru, i když tento detail není potvrzen.
Autor: Humane
Výše uvedené novinky se ale patrně objeví někdy později. Už na začátek března si ale Apple připravil akci, na níž má uvést řadu novinek a mezi nimi i minimálně jedno levné zařízení. Nejvíc se hovoří o levnější verzi telefonu iPhone, o němž se víc dočtete u našich kolegů z Mobil.iDNES.cz.
Autor: @FrontPageTech
Ve hře je ale také doposud nejlevnější notebook. Ten by měl pohánět čip z mobilních telefonů A18 Pro. Ostatně není se co divit, počítačové čipy řady M z mobilní řady A vycházejí. Jaký bude využívat operační systém, není jasné.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nový notebook má být dodáván s obrazovkou, která je o něco menší než 13 palců. Bude to tak nejmenší displej v aktuální nabídce notebooků Applu. Novinka bude k dispozici minimálně v pěti různých barvách, které budou patrně podobné těm na iPadech. Novinka by měla být jeden z nejdostupnějších notebooků, které kdy Apple vydal.
Autor: Apple
Očekává se, že by se měly objevit Pro verze MacBooků pro profesionály s čipy M5 Pro a M5 Max.
Autor: Apple, Technet.cz
Na akci v březnu by se mohl také objevit nový model MacBooku Air, který ale bude mít patrně jen nový čip M5.
Autor: Apple
Další spekulace hovoří o uvedení nového základního modelu tabletu iPad a vylepšeného iPadu Air s novým čipem.
Autor: Apple
Předpokládá se také uvedení nového externího displeje Apple Studio. Ten by měl disponovat vyšší obnovovací frekvencí a vylepšenou kvalitou obrazu.
Autor: Apple
Není jasné, které z těchto produktů se na začátku března opravdu objeví, ale novinek připravuje Apple ve svém sídle (na snímku) ve vývoji dostatek.
Autor: Arne Müseler, Creative Commons