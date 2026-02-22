Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení

Autor:
Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo být něco naznačeno. Apple chystá představení produktů, které mají mířit na spořivější uživatele.
Apple logo Apple 1, původní počítač firmy Apple (1976). Steve Jobs a Steve Wozniak jej... Displej s rozlišením 600 × 600 pixelů na Meta Ray-Ban Display Meta představila novou generaci chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Multifunkční ovladač na brýlých Apple Vision Pro Nabídka verzí sluchátek Apple AirPods Humane AI Pin Možná podoba modelu iPhone 17e iPhone 16 Pro Barevné varianty jedenácté generace klasického iPadu Barevná škála nového MacBooku Air Design čipu Apple Silicon M5

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
Témata: Apple, Steve Jobs, iPad

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval

Modely předpovídají, že by Ingenuity měla na Marsu létat, ale protože jde o...

Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...

Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení

Apple logo

Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo...

22. února 2026

Microsoft ukázal skleněnou destičku. Má udržet 5 TB dat deset tisíc let

Skleněné médium projektu Silica se zapsanými daty.

Dívali jste se v poslední době na ceny úložišť SSD a HDD? Jejich cena vystoupala a i tak se má nadále snižovat jejich dostupnost. Projekt Silica společnosti Microsoft sice přichází s novinkou, která...

21. února 2026

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

20. února 2026

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Premium
Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014.

Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...

20. února 2026

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

vydáno 20. února 2026

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

19. února 2026

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

18. února 2026

Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval

Modely předpovídají, že by Ingenuity měla na Marsu létat, ale protože jde o...

Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...

18. února 2026

V úterý bylo první ze čtyř letošních zatmění, viděli ho převážně tučňáci

Jev prstencového zatmění Slunce vypadá velmi působivě. V letovisku Cancún si...

Alespoň částečné zatmění Slunce se z pohledu ze Země může odehrávat několikrát do roka. Letos nás čekají dvě a také dvě zatmění Měsíce. Jedno ze zatmění Slunce bude možné dokonce sledovat z Česka....

17. února 2026,  aktualizováno  15:18

Kde naladit rádio v případě krize? Nejvhodnější technologii už zrušili

Jak přijímat krizové vysílání rozhlasu: AM, FM, nebo DAB+?

Malý rozhlasový přijímač, lidově kapesní rádio, může být během krize nejspolehlivějším zdrojem informací. A logicky je to i jedna z položek, která by neměla chybět v evakuačním zavazadle. Na kterém...

17. února 2026

Světové prvenství. Přistál letadlem na střeše vlaku a opět odstartoval

Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího...

Italský pilot Dario Costa se zapsal do historie světového letectví unikátním dvojitým manévrem. V rámci projektu Train Landing přistál se svým akrobatickým speciálem na jedoucím nákladním vlaku a ze...

16. února 2026  16:16

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.