Pře téměř dvěma roky společnost Apple představila svou náhlavní soupravu pro virtuální a rozšířenou realitu Vision Pro. Do prodeje se dostala v únoru 2024. I přes technickou vyspělost to však nebyl prodejní úspěch a tak se není co divit, že chce Apple přijít s levnější a později patrně i designově zcela jiným modelem.