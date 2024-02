Nová vlna Apple zombies je tu. Lidé používají novinku v bizarních situacích

Společnost Apple začala v pátek prodávat zcela nový typ zařízení ve svém dosavadním portfoliu, brýle pro virtuální a smíšenou realitu Vision Pro. Jde nepochybně o velký krok, který může pro Apple skončit jak fiaskem, tak startem nové technologické éry. První recenze sice chválí zobrazovací kvalitu a dílenské zpracování brýlí, ovšem zároveň poukazují na krátkou výdrž baterie a nedostatek aplikací.

O první kousky Vision Pro je tak či onak velký zájem a byť spoustu lidí odradí vysoká cena 3 499 amerických dolarů (asi 80 tisíc korun bez daně), první obrázky, videa a recenze již zaplavily internet. Po serióznějších názorech z kraje uvolnění informačního embarga nicméně dorazilo to, co internet umí nejlépe: virální vlna bizarního obsahu.

Už jsme si v podstatě zvykli na to, že různé technologické novinky (a čím dražší, tím lepší) někdo otestuje i stylem, že je ve videu pod záminkou testu odolnosti rozbije. To není nic neobvyklého a ani Vision Pro se takové zacházení nevyhnulo. Následně však lidé zjistili, že se pozornost dá přilákat i jinak než destrukcí. V případě Apple Vision Pro to je zkrátka používání v situacích, kde to není vhodné.

蔡子博士Chris @caiziboshi Apple vision pro + Tesla FSD

这个小哥今天火出圈了 https://t.co/96I66S90I4 oblíbit odpovědět

Asi nejšílenější příklad (viz výše) předvedl jedinec, který si Apple Vision Pro nasadil a používal během jízdy autem. Ale ne na sedadle spolujezdce, nýbrž rovnou za volantem. Auto je sice značky Tesla, která ve Spojených státech zvládá i částečně autonomní řízení, pořád jde však o nebezpečné chování a jak je později ve videu vidět, dotyčného rychle vypátrala policie.