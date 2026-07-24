Tato reakce na současné i předpokládané zdražení komponent, z nichž Apple svá zařízení vyrábí, je logická. Že Apple již některé své přístroje zdražil a jiné se zdražit chystá, není žádným tajemstvím. Firma tak musí předpokládat, že jí toto zdražení může odradit některé potenciální zákazníky.
Zdražení, kam se podíváš
Zprávy o zdražování čipů a s tím souvisejícím zvyšováním cen koncových produktů přicházejí téměř každý den. Například v tomto týdnu oznámil jeden z největších výrobců čipů na světě, tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), že zvýší od příštího roku základní ceny svých produktů až o deset procent.
A krize, kterou způsobuje rozvoj velkých datacenter pro generativní umělou inteligenci, jen tak neskončí. Například podle generálního ředitele výrobce velkých paměťových čipů SK Hynix, by měl být rok 2027 „z hlediska nabídky nejhorším rokem v historii tohoto odvětví“. Uvedl to v rozhovoru pro agenturu Reuters s tím, že předpokládá, že poptávka po paměťových čipech bude i nadále převyšovat výrobní kapacity společnosti až hluboko do příštího desetiletí, a to i přes agresivní rozšiřování výrobních kapacit.
A to vše znamená další zvyšování cen, kterému neodolají ani značky s výrobky s vyšší cenou, kde by se mohlo zdát, že případná vyšší marže dokáže takové výkyvy absorbovat.
Je to velká rána pro Apple, který v poslední době vycházel trochu vstříc lidem více přemýšlejícím nad svými výdaji. Ta tento rok tak Apple uvedl svou nejlevnější řadu notebooků Neo, jejichž cena zamotala hlavu konkurenci.
Využil čip z mobilního telefonu a nabídl levnější výbavu s menším množstvím paměti, než má u svých současných Airů, a mohl tak nasadit na své poměry nízkou cenu. Netrvalo však dlouho, a musel jít s cenou nahoru.
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Apple kvůli čipům dramaticky zdražil. Za jeden z produktů si připlatíte 37 tisíc
„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl před měsícem šéf Applu Tim Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. Ke zdražení tak dochází i přes to, že se předpokládalo, že jeho dodavatelský řetězec je silný a pomůže mu případné cenové výkyvy absorbovat.
Apple Upgrade
Nejen Apple tak plánuje, jak si udržet především koncové uživatele z řad veřejnosti. Nově tak má podle agentury Bloomberg přijít s možností získat nový produkt Applu na leasing i pro běžné uživatele.
Ještě tento měsíc by tak mohl spustit novou službu pronájmu zařízení s názvem Apple Upgrade. Ten by měl zákazníkům umožnit platit v měsíčních splátkách za vybrané modely iPhonů, iPadů, Maců a hodinek Apple Watch.
Apple se chystá program nabídnout ve spolupráci s švédskou fintech společností a digitální bankou Klarna. Leasing tak bude fungovat jako předplatné hardwaru, ale s tím, že kupující bude mít větší flexibilitu, než když má běžný splátkový plán.
Doba leasingu bude u vybraných modelů iPhonu a Apple Watch trvat 24 měsíců, zatímco u počítačů Mac bude trvat 36 měsíců. Zákazníci budou mít možnost zařízení předčasně splatit, provést upgrade ještě před koncem leasingu, produkt si po dokončení splátek ponechat nebo jej po skončení leasingu vrátit.
Některé z těchto kroků mohou být spojeny s dodatečnými poplatky, v závislosti na tom, kdy zákazník provede upgrade, splatí zařízení nebo se rozhodne si jej ponechat. Součástí leasingu nebude krytí AppleCare, takže si zákazníci budou muset tuto ochranu zakoupit samostatně.
Program bude rovněž vylučovat několik produktů, včetně Apple Watch SE, základního iPadu, iPhonu 16 a MacBooku Neo. Apple údajně po spuštění programu Apple Upgrade přestane přijímat nové registrace do stávajícího programu iPhone Upgrade.