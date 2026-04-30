Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

Apple vyrábí přístroje, které sice patří k těm dražším, ale jeho uživatelé si je cení kvůli zpracování a kvalitě. Přináší také některé designové nápady, jimiž se občas inspiruje konkurence, někdy je to zase naopak. U jednoho ze svých výrobků však společnost žádné změny v příštích letech nechystá. Je už dokonalý?
Apple řadu produktů uvádí na trh se stejným designem a portovou výbavou v průběhu několika let a mění hlavně čipovou sadu. Je to dáno především úsporou nákladů a také technologickým vývojem. Přesto i u těch určených pro konzervativnější používání čas od času k designové nebo jinak viditelné změně dojde.

Platilo to i pro iPad Pro, který se v roce 2024 dočkal změny v podobě výrazného ztenčení a vybavení OLED displejem.

Pokud však čekáte na další velkou novinku, možná vás čeká dlouhé čekání. Podle nového úniku informací od uživatele serveru Webio s profilem Instant Digital, který zachytil server MacRoumors, se zásadní vylepšení iPadu Pro v dohledné době nekonají.

Informátor tvrdí, že Apple nemá v plánu u tohoto produktu v příštích letech provést žádné významné změny. Důvodů může být několik, od toho, že OLED panely jsou drahé a redesign z roku 2024 nezvýšil prodej tak, jak Apple doufal, až po to, že obecně tento klesá či stagnuje. Zdá se tedy, že Apple u tohoto tabletu ani nehodlá jít ve stopách konkurence, která nabízí ultratenké rámečky.

Očekávat tak můžeme klasickou politiku doplňování nových čipů. iPad Pro dostal čip M5 v říjnu 2025 a čip M6 pravděpodobně dostane někdy koncem roku 2026 nebo v roce 2027. Apple by také mohl nakonec přidat chlazení, podobné tomu, které je v iPhonu 17 Pro.

Jak dlouho s touto politikou Apple vydrží, není jasné, iPad Pro z roku 2024 přinesl první zásadní redesign od roku 2018. Náklady na výrobu i díky OLED panelům jsou však vysoké a snižují tak marže. Zvyšující se ceny pamětí a úložišť tento ukazatel ještě zhoršují.

Zvýšení prodejů, které Apple očekával s příchodem nového přepracovaného modelu, se přitom nekonalo tak, jak si firma přála. Mnoho majitelů iPadu Pro si své zařízení ponechává tři až pět let i kvůli výkonu čipů řady M, který uživatele neomezuje ani po letech.

Přístup společnosti Apple dává smysl i z obchodního hlediska. Doplnění příštího iPadu Pro o čip M6 a vylepšené chlazení, o kterém se spekuluje, může udržet výkon i při velké zátěži, ale nevynutí si změnu vzhledu.

Obecně tento trend, kdy Apple vydává menší, spíše vnitřní vylepšení, zapadá do současného nastavení společnosti.

Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

