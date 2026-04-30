Apple řadu produktů uvádí na trh se stejným designem a portovou výbavou v průběhu několika let a mění hlavně čipovou sadu. Je to dáno především úsporou nákladů a také technologickým vývojem. Přesto i u těch určených pro konzervativnější používání čas od času k designové nebo jinak viditelné změně dojde.
Platilo to i pro iPad Pro, který se v roce 2024 dočkal změny v podobě výrazného ztenčení a vybavení OLED displejem.
|
Pokud však čekáte na další velkou novinku, možná vás čeká dlouhé čekání. Podle nového úniku informací od uživatele serveru Webio s profilem Instant Digital, který zachytil server MacRoumors, se zásadní vylepšení iPadu Pro v dohledné době nekonají.
Informátor tvrdí, že Apple nemá v plánu u tohoto produktu v příštích letech provést žádné významné změny. Důvodů může být několik, od toho, že OLED panely jsou drahé a redesign z roku 2024 nezvýšil prodej tak, jak Apple doufal, až po to, že obecně tento klesá či stagnuje. Zdá se tedy, že Apple u tohoto tabletu ani nehodlá jít ve stopách konkurence, která nabízí ultratenké rámečky.
Očekávat tak můžeme klasickou politiku doplňování nových čipů. iPad Pro dostal čip M5 v říjnu 2025 a čip M6 pravděpodobně dostane někdy koncem roku 2026 nebo v roce 2027. Apple by také mohl nakonec přidat chlazení, podobné tomu, které je v iPhonu 17 Pro.
Jak dlouho s touto politikou Apple vydrží, není jasné, iPad Pro z roku 2024 přinesl první zásadní redesign od roku 2018. Náklady na výrobu i díky OLED panelům jsou však vysoké a snižují tak marže. Zvyšující se ceny pamětí a úložišť tento ukazatel ještě zhoršují.
Zvýšení prodejů, které Apple očekával s příchodem nového přepracovaného modelu, se přitom nekonalo tak, jak si firma přála. Mnoho majitelů iPadu Pro si své zařízení ponechává tři až pět let i kvůli výkonu čipů řady M, který uživatele neomezuje ani po letech.
Přístup společnosti Apple dává smysl i z obchodního hlediska. Doplnění příštího iPadu Pro o čip M6 a vylepšené chlazení, o kterém se spekuluje, může udržet výkon i při velké zátěži, ale nevynutí si změnu vzhledu.
Obecně tento trend, kdy Apple vydává menší, spíše vnitřní vylepšení, zapadá do současného nastavení společnosti.