Apple končí po 20 letech s produktem, jehož kolečka stála 20 tisíc korun

Pokud jste od zařízení od Applu chtěli ten nejvyšší výkon, sáhli jste v posledních dvou desetiletích po modelu Mac Pro. I když s příchodem nového čipu Apple Silicon před několika lety se to změnilo. Poslední roky tak velké šasi pro počítače macOS již není třeba. Firma tedy tuto pracovní stanici vyřadila potichu z nabídky, stejně jako nejvyšší model Mac Studio s 512 GB RAM.
foto: AppleTechnet.cz

Apple Mac Studio
Nabídka příslušenství pro počítače a monitory od Applu má přemrštěné ceny.
Designová kolečka pro počítač Apple MAC Pro stojí 20 990 korun.
Designové nožičky pro počítač Apple MAC Pro stojí 8 990 korun.
Společnost Apple před týdnem oslavila 50. výročí od svého vzniku. Během své historie již vytvořila a pohřbila řadu svých výrobků. Tím nejnovějším pomníčkem je podle 9to5Mac pracovní stanice Mac Pro.

Apple Mac Pro patřil k největším stolním počítačům, které tato firma vyráběla. S tehdejšími procesory Intel a dedikovanými grafickými kartami to byl stroj, který měl dostatečnou velikost na to, aby v jeho útrobách mohl proudit vzduch tím správným způsobem pro dobré chlazení komponent. Zároveň nabízel dostatek místa pro umístění různých rozhraní a portů. Byla to prostě pracovní stanice, která měla splňovat ty nejvyšší nároky na práci. Byl to dlouho také nejdražší počítač od Applu. A to platí i pro jeho doplňky.

Absurdně drahé se nám zdály kolečka pod jeho počítačovou skříň, za které chtěla společnost přes 20 tisíc korun. Nebyly přitom zase až tak výjimečné. V prodeji byly dvě sady z nerezové oceli s gumovým povrchem, aby nepodkluzovaly.

To je Apple. Ocelová kolečka pod počítač stojí přes 20 tisíc

I přes některé designové kreace, kdy byla v roce 2013 představena skříň ve tvaru válce, se od roku 2019 design Mac Pro v podstatě neměnil. Také jeho výbava byla již tři roky stará, když se poslední aktualizace dočkal v roce 2023 v podobě čipu M2 Ultra.

Právě konfigurace Apple Silicon s čipy M se stal posledním hřebíčkem do rakve toho produktu. Grafická karta je na něm integrovaná a má dostatečný výkon na to, aby si poradila i s náročnými aplikacemi, které jsou uživatelé macOS zvyklí používat.

Jeho nástupce zdražuje

Jako náhradu nyní Apple nabízí počítač Mac Studio, který je výrazně kompaktnější, když může někomu připomínat přerostlejší Mac mini. U něj se očekává, že by měl dostat upgrade na nejnovější čip M5.

Apple Mac Studio

Možná trochu paradoxní je přitom zpráva z těchto dní, která hovoří o tom, že Apple přestal nabízet nejvyšší doposud dostupnou konfiguraci Mac Studio s čipem M3 Ultra a 512 GB operační paměti RAM. Nyní je dostupná pouze konfigurace s 256GB pamětí.

Zda je to reakce na zvyšující se nedostatek paměťových čipů, nebo příprava na uvedení nových modelů, můžeme jen spekulovat. Napovědět by ale mohlo zdražení zmíněného 256GB Mac Studia a dodací lhůty posunuté až do května.

Akční letáky
