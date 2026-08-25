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Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky

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  18:25
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií
Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o soukromí svých dat. Cena je však závratná.

Apple po dvou letech vydává nový model svého nejmenšího počítače Mac Mini. Design zůstává stejný, ale přístroj získal privilegium mít v sobě jako první čip M6.

Tento čip je vůbec první z řady Apple Silicon, který je vyráběn 2nm technologií. Firma se chlubí, že disponuje větším a výkonnějším 12jádrovým procesorem (2 superjádra, 4 výkonnostní jádra a 6 úsporných jader), 12jádrovým grafickým akcelerátorem a duálním 16jádrovým čipem Neural Enginem. To znamená dvě dodatečná jádra procesoru i grafiky.

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Ještě zajímavější je pak model M5 Ultra, který dostává také v úterý uvedený počítač Mac Studio. Tento systém rovněž nedoznal designové změny, jen levnější vnitřní výbavy.

Ale vraťme se k M5 Ultra, který má být nejvýkonnějším čipem, jaký Apple kdy vyrobil a ne nadarmo jej prezentuje jako skok ve výkonu a možnostech AI. Tedy těch modelů, které běží lokálně a data tak neputují nikam na servery.

Díky tomu, že pomocí nové generace technologie UltraFusion propojuje čtveřici čipů do jednoho systému, na čipu může mít k dispozici až 36jádrové CPU a až 80jádrové GPU. Co je však pro běh lokálních modelů možná ještě důležitější, to je propustnost jednotné paměti, která podle údajů firmy dosahuje 1,2 TB/s, což je o 50 procent víc než u M3 Ultra.

Společnost tak slibuje až 9,8× rychlejší zpracování LLM promptů v LM Studiu než na Macu Studio s M1 Ultra a 4× rychlejší ve srovnání s M3 Ultra.

Spolu s tímto čipem se do nabídky Applu vrátí i možnost zakoupit si model počítače či notebooku, který bude mít k dispozici 512 GB jednotné paměti. To bylo kvůli paměťové krizi mnoho měsíců nemožné.

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Tato nabídka však přijde až někdy v říjnu, nyní Aple nabídne maximálně 256GB variantu s dodávkou 22. září. I ta bude stát s 1TB úložištěm asi 313 tisíc korun. Kdo bude chtít maximální variantu 16 TB, ten si připlatí dalších 225 tisíc korun. Ani si netroufáme odhadnout, kolik bude stát Mac Studio s 512GB sdílenou pamětí.

Logo společnosti Apple
Apple v srpnu 2026 představil čipy M6 a M5 Ultra.
Staronový Mac Mini nově dostává čip M6
Konektory počítače Apple Mac Mini mají stejné rozmístění jako předchozí model.
5 fotografií

Nový Mac Mini s čipem M6

Mac Mini s čipem M6, 16 GB RAM a 256GB úložištěm vyjde na necelých 26 tisíc. Před dvěma lety za stejnou konfiguraci, ale s čipem M4, chtěl Apple 17,5 tisíce korun. Nový čip přitom podle firmy zvládne až 4× víc výkonu v AI úlohách, má až o 40 % rychlejší CPU a 2× rychlejší grafiku i úložiště. Propustnost paměti je v tomto případě 170 GB/s. To je 10% nárůst ve srovnání s čipem M5.

Za maximální variantu Macu Mini s čipem M5 Pro (18jádrové CPU, 20jádrové GPU), 64 GB RAM, 8TB diskem a 10gigabitovým ethernetem pak firma chce více než 200 tisíc korun.

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