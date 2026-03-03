Apple právě ukázal svůj nejvýkonnější notebook i nový Air

Autor:
  17:46
Během čekání na příchod nejlevnějšího notebooku od Applu firma ještě stihla představit svůj nový nejvýkonnější model. MacBook Pro s čipem M5 Max je naopak nejdražší. Vedle toho společnost již nový MacBook Air, který dostává základní verzi M5, den pro představení iPadu Air. Vylepšení se dočkal také displej.
Část 1/3

Nový model MacBooku Air s čipem M5 pro rok 2026

Nový Air se změnil hlavně uvnitř

V pondělí Apple ukázal nový iPad Air s čipem M4, o den později už je tu notebook se stejným přívlastkem a s nejnovějším čipem M5. Stejně jako u tabletu můžeme konstatovat, že novinka získala vylepšení pouze pod povrchem, jinak všechno ostatní zůstává stejné.

Zajímavostí je, že ve startovací konfiguraci s 10jádrovým CPU a 8jádrovou grafikou má Air v základu již 512GB SSD. To je dvojnásobek základu předchozího modelu. A také rychlost je větší, a to až dvojnásobná. Firma slibuje, že v kombinaci s 16jádrovým Neural Engine zvládne MacBook Air až 4× rychleji zpracovat úlohy související se strojovým učením a umělou inteligencí.

Zrychlená je také paměť, jejíž propustnost je 153 GB/s, tedy 28procentní nárůst oproti čipu M4. Nový čip také znamená vybavení síťovým subsystémem N1, který podporuje standardy Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.

Novinka přichází v blankytně modré, temně inkoustové, hvězdně bílé a stříbrné za základní cenu 13,3" palcového modelu 29 990 korun, což je stejná cena, jako u loňského modelu. Verze s 15" úhlopříčkou pak přijde nejméně na 35 990 Kč, což je tisíc korun méně, než před rokem. Předobjednávky startují ve středy 4. března v 15:15 a prodej o týden později.



Vstoupit do diskuse

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?

Spitfire Mk I P9374

Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...

Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA

Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva

Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...

Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a...

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...

KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů

Jessica Alba se sluchátky s kabelem

Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...

Apple právě ukázal svůj nejvýkonnější notebook i nový Air

Nový model MacBooku Air s čipem M5 pro rok 2026

Během čekání na příchod nejlevnějšího notebooku od Applu firma ještě stihla představit svůj nový nejvýkonnější model. MacBook Pro s čipem M5 Max je naopak nejdražší. Vedle toho společnost již nový...

3. března 2026  17:46

Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?

Spitfire Mk I P9374

Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...

3. března 2026

Nový iPad Air je tady. Asi nepřekvapí, co se na něm změnilo

Nová generace iPadu Air pro rok 2026

Tablet iPad Air je v poslední době mezi novinkami Applu poměrně často. Nový model je tu po roce, přičemž jeho předchůdce uvedli dokonce pouhých deset měsíců po představení předchozí řady. Apple...

2. března 2026  17:25

Apple zaútočí cenou na notebookové konkurenty v době, kdy levná PC asi končí

Barevné varianty nového iMacu.

Společnost Gartner se přidala k dalším analytickým společnostem i jednotlivcům, kteří predikují výrazný nedostatek komponent pro počítače a jejich zdražování. Firma dokonce předpovídá, že do roku...

2. března 2026  15:14

Lidé je ničí, Lenovo tak schovalo koncept za sklo. A tabletů má zásobu

Lenovo Legion Go Foldable

Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Od chvíle, co v Lenovu narazili na ohebné displeje, zkoušejí, co vše by se s nimi dalo ještě udělat. Nové koncepty na veletrhu MWC 2026 jsou zaměřené na hráče.

2. března 2026  13:47

Mládí nemá vždy navrch. Nová studie ukazuje hodnotu mozku po padesátce

mozek (ilustrační foto)

Kdy jsme duševně na vrcholu? Zapomeňte na dominanci mládí. Nová studie posouvá vrchol výkonnosti lidského mozku do věku mezi 55 a 60 lety. A kdy naopak už se na nás stáří podepisuje do té míry, že ve...

2. března 2026

Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a...

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...

1. března 2026

Založil závod tak náročný, že trvalo šest let, než ho sám konečně vyhrál

Když na českém nebi spatříte v lednu či únoru podezřelý shluk horkovzdušných balonů, půjde nejspíš o závod, který se zprvu může jevit jako recese. Pohár Jaroslava Haška se již etabloval jako nejspíš...

28. února 2026

Američané posouvají přistání na Měsíci. Předstihne je Čína?

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

NASA si naplánovala, že mise Artemis III bude tou, při níž dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. V pátek večer našeho času však přišla špatná...

27. února 2026  22:13

Genom bakterie sídlící v buňkách hmyzu má jen 50 000 písmen. Je to rekord

Svítilka Acanalonia bivittata

Biologové přečetli dědičnou informaci mikrobů, kteří žijí v oboustranně výhodném vztahu s hmyzem svítilkami. Svému hostiteli pomáhají zpracovat cukernatou potravu. Během dlouhého společného vývoje...

27. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Google překvapil během ramadánu. Po zadání jediného slova spustí skrytou hru

Screenshot interaktivní hry ve vyhledávači Google, kde hráč hledá srpek nového...

Google během ramadánu upravil své vyhledávání. Kdo zadá do vyhledávače „ramadán“ nebo frázi s tímto slovem, například „ramadán 2026“ či „ramadán svátek“, může objevit tematickou ilustraci. Po...

27. února 2026

Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA

Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva

Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.