Nový Air se změnil hlavně uvnitř
V pondělí Apple ukázal nový iPad Air s čipem M4, o den později už je tu notebook se stejným přívlastkem a s nejnovějším čipem M5. Stejně jako u tabletu můžeme konstatovat, že novinka získala vylepšení pouze pod povrchem, jinak všechno ostatní zůstává stejné.
Zajímavostí je, že ve startovací konfiguraci s 10jádrovým CPU a 8jádrovou grafikou má Air v základu již 512GB SSD. To je dvojnásobek základu předchozího modelu. A také rychlost je větší, a to až dvojnásobná. Firma slibuje, že v kombinaci s 16jádrovým Neural Engine zvládne MacBook Air až 4× rychleji zpracovat úlohy související se strojovým učením a umělou inteligencí.
Zrychlená je také paměť, jejíž propustnost je 153 GB/s, tedy 28procentní nárůst oproti čipu M4. Nový čip také znamená vybavení síťovým subsystémem N1, který podporuje standardy Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Novinka přichází v blankytně modré, temně inkoustové, hvězdně bílé a stříbrné za základní cenu 13,3" palcového modelu 29 990 korun, což je stejná cena, jako u loňského modelu. Verze s 15" úhlopříčkou pak přijde nejméně na 35 990 Kč, což je tisíc korun méně, než před rokem. Předobjednávky startují ve středy 4. března v 15:15 a prodej o týden později.