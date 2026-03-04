Apple je ta firma, která je schopna svým zákazníkům prodávat kolečka pod počítačovou skříň za 20 tisíc korun, nebo pouzdro na telefon v podobě ponožky za 6 tisíc. Nyní bere na milost i uživatele, kteří by rádi její produkty využívali, ale nechtějí za ně dávat tolik peněz.
Nový MacBook je totiž prvním novodobým přenosným počítačem od Applu, který se dostává s cenovkou pod MacBook Air. A to výrazně. Proč s ním přichází právě nyní? Apple s tímto produktem mimo jiné míří i na využití žáky a studenty, jež tím může lépe chytit do svého ekosystému.
Je třeba si uvědomit, že nejlevnějším počítačem od Applu byl doposud notebook MacBook Air s procesorem M4, který stál necelých 25 tisíc korun, a nyní přicházející Air s čipem M5 už začíná na necelých 30 tisících, byť s možností uplatnit 10procentní slevu pro školství. Notebooky s Windows s alespoň 8GB operační pamětí a osmihodinovou výdrží, které jsou vhodné pro školní využití, se přitom pohybují v cenových relacích pod 10 tisíci korunami, stejně jako Chromebooky. Prémiovější verze pak mohou stát o pět až sedm tisíc více.
A právě sem se svou cenovkou míří nový MacBook Neo. Co může nabídnout?
Notebook s mobilním čipem a počítačovým OS
Potvrdily se různé spekulace a úniky, které hovořily o maximálně 13" úhlopříčce displeje a čipu z A18 mobilních zařízení. Konkrétně má nový model opravdu 13" obrazovku IPS LCD s jasem 500 nitů a s rozlišením 2408 × 1506 zobrazovacích bodů a v jeho těle tiká čip A18 Pro. Ten nabízí 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry, 5jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Z toho vyplývá i podpora bezdrátových standardů jako Wi-Fi 6E a Bluetooth 6.
Podobě jako MacBook Air je i novinka bez aktivního chladiče. Firma také slibuje výdrž běhu na jedno nabití 36,5Wh lithium‑iontové baterie až 18 hodin. Klávesice vychází z klasické Apple koncepce MagicKeyboard.
K dispozici jsou dvě verze MacBooku Neo, kde ta dražší disponuje klávesnicí s TouchID a 2× větším úložištěm, v základní verzi je k dipozici 256GB SSD. Operační paměť s propustností 60 GB/s v obou případech nabízí 8GB prostor.
Pro videohovory slouží FaceTime HD kamera s rozlišením 1080p. Zvuková soustava využívá dva reproduktory a podporuje formát Dolby Atmos. Součástí je soustava dvou mikrofonů se směrovým formováním paprsku.
MacBook Neo je vybaven dvěma porty USB-C – jeden verze 2 (až 0,5 Gb/s) a druhý 3 (až 10 Gb/s a DisplayPort) – pro připojení příslušenství nebo externího displeje. Pro nabíjení lze použít oba porty. MacBook Neo obsahuje také 3,5mm konektor pro sluchátka.
Přestože je čip primárně určený pro mobilní telefony, Apple na notebooku Neo umožní provozovat operační systém macOS.
Novinka je relativně malá a lehká. Na výšku měří 1,27 cm, na šířku pak 29,75 cm a je hluboká 20,64 cm. Apple MacBook Neo má hmotnost 1,23 kg.
A nyní k cenám. Levnější model stojí necelých 17 tisíc korun, za vyšší kapacitu SSD a TouchID si zájemce připlatí navíc tři tisíce korun. MacBook Neo s hliníkovým šasi je dostupný ve čtyřech barvách – ruměné, indigu, stříbrné a citrusově žluté.
Apple začíná ve 30 zemích a oblastech včetně Česka přijímat předobjednávky již dnes s doručením od středy 11. března.