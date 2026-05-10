Apple chystá bestii. Připravovaný MacBook Ultra překoná vše

Společnost Apple podle některých spekulací připravuje celou novou řadu výrobků s označením Ultra. Má mezi nimi být i nový výkonný a výborně vybavený MacBook Ultra.
MacBook Pro možná dostane sofistikovanějšího nástupce.

MacBook Pro možná dostane sofistikovanějšího nástupce. | foto: Apple

Letošní uvedení levného notebooku Neo, není změnou, která by posouvala Apple k přeměně na lidovou značku. Stále má v portfoliu drahá zařízení, která dokáže většinou i dobře prodávat a u toho zůstane i nadále. Měl by to ukázat i plánovaný příchod nové skupiny zařízení s označením Ultra.

Firma zatím tento název používá u hodinek a nejvyšších konfigurací svého čipu řady M.

Nově má podle různých nepotvrzených zvěstí toto přízvisko dostat připravovaný skládací model mobilního telefonu iPhone, ale také připravovaný MacBook, který má svými vlastnostmi převyšovat nynější špičkový model Pro.

Právě tento MacBook by měl jako první notebook od Applu získat OLED displej. Ten má využívat tandemové technologie a být dotykový, stejně jako je to tomu u iPadu Pro a možná by se zbavil i výřezu v horní části obrazovky. A to by se samozřejmě odrazilo i v celkovém designu.

I když by MacBook Ultra měl podobně jako Pro přijít se 14- a 16palcovými variantami, měl by být díky tomuto displeji tenčí a lehčí produkt. A samozřejmě také dražší, i když cena se bude odvíjet i od hardwarové výbavy.

Očekává se, že by měl mít novou generaci čipů M, tedy M6. Varianty Pro a Max jsou v podstatě jisté, ale mohla by se ukázat i varianta Ultra. Poslední čip s tímto označením byl M3, a tak se očekává jeho nástupce.

Příchod sice může kazit současné napětí na polovodičovém trhu, ale Apple by si se svou silou mohl zajistit výrobní kapacitu. Na druhou stranu firma nedávno vyřadila z nabídky nejvyšší modely svých počítačů s kapacitou sdílené paměti 512 GB a nově i 256GB verzi s čipem M3 Ultra. Zároveň zaznamenává zpomalené dodávky u dalších stolních počítačů.

To se jí však může do doby uvedení MacBooku Ultra a případného čipu M5/6 Ultra podařit překonat. Nedá se však očekávat, že to bude levné, a to ani na poměry společnosti Apple.

Když už jsme narazili na předpokládané uvedení verze Ultra, nelze takový MacBook podle dostupných odhadů očekávat dříve než ke konci tohoto roku, ale spíše až ten další.

9. prosince 2024
