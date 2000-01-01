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Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak zpráva o přidání dotykové obrazovky. Přesto mohla firma novinky ještě dotáhnout.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Od začátku tohoto týdne Apple představuje nová přenosná zařízení. V pondělí to byl zcela přepracovaný iPad mini, v úterý základní 14" MacBook Pro, který prakticky dostal jen nový čip. Nyní přišel čas na nejvýkonnější přenosné počítače Apple.
Autor: Apple, Profimedia.cz
MacBooky Pro s úhlopříčkou 16 a 14 palců jsou vlajkovou lodí společnosti na poli přenosných počítačů. Doposud se mohl 14" model někdy plést se základní verzí Pro. Nově však dostává spolu se 16" palcovým souputníkem dotykový panel a také ještě více mění design.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Apple se rozhodl po pěti letech přepracovat design zařízení. Využívá totiž tenčí rámečky displeje a novou užší displejovou technologii, a tak může nabídnout menší rozměry.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Konkrétně u 14" modelu s 14,2" palcovým displejem s rozlišením 3024 × 1986 px se rozměry změnily z 312,6 × 221,2 × 15,5 mm na 310,8 × 216,3 × 15 mm.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Šestnáctipalcový model dokonce zvětšil obrazovku z 16,2 na 16,3", a nabídne tak mírně vyšší rozlišení 3472 × 2266 pixelů oproti předchozímu displeji 3456 × 2234 zobrazovacích bodů.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Také hmotnost se změnila. Nově má 14" MacBook Pro 1,4 kg a 16" verze 1,84 kg. To je výrazná změna oproti 1,63, respektive 2,15 kg.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Pojďme se nyní podívat na panel. Ten získává to nejlepší, co Apple ve svých obrazovkách nabízí, tedy tandemovou OLED technologii. Firma to označuje jako PROLED XDR displej.
Autor: Apple, Profimedia.cz
To se samozřejmě odrazilo na vlastnostech zobrazovače, který nyní umožňuje využít maximální jas na hodnotě 2 000 nitů. Předchozí technologie IPS s miniLED podsvícením končila o 400 nitů níže.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Také se desetinásobně zvýšil kontrast na 10 000 000 : 1. Nový displej tak umožňuje nejen pokrývat celý barevný prostor P3, ale nově také Adobe RGB. Zůstává variabilní obnovovací frekvence s maximem 120 Hz.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Tandemový OLED displej se poprvé objevil u iPadu Pro z roku 2024, nové MacBooky si berou nejen tuto technologii, ale vůbec poprvé i dotykovou plochu. Ta je přímo zabudovaná v panelu a samozřejmě zvládá gesta, a tím pádem i multidotykové ovládání. O podpoře stylusu Apple nemluví.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Aby se displej při dotyku neposouval, firma nové MacBooky Pro vybavila novým pantem. To však nezabrání pružení především v horní části displeje, při razantnějším přikládání prstů.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Apple také zpracoval na zvuku, když upravil soustavu šesti reproduktorů tak, že v ní kompletně přestavěl woofery, které generují o 50 procent hlubší basy. Vylepšené výškové reproduktory pak mají mít dokonalejší směrovou charakteristiku. Novinkou je speciální zvukový režim pro použití se zavřeným víkem počítače.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Ještě jedna novinka přichází z menších přenosných zařízení Apple. Tou je Dynamic Island, který sdružuje některé informace s možností interagovat.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Zůstává konektorová výbava v podobě tří portů Thunderbolt 5, jednoho HDMI, jednoho slotu na SDXC, zdířky MagSafe 3 s podporou rychlonabíjení a 3,5mm sluchátkovým konektorem. Bezdrátově tak oba MacBooky Pro komunikují přes Wi‑Fi 7 a Bluetooth 6. Zůstává také 12Mpx kamerka Center Stage s podporou funkce Pohled na stůl.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Co se naopak vůbec nemění, je vnitřní výbava. Nový model nabízí stejné čipy M5 Pro a M5 Max, které dostaly modely MacBooku Pro představené letos na jaře. A to je trochu škoda, když základní MacBook Pro představený toto úterý přišel již s čipem M6.
Autor: Apple
Nepřítomnost M6 může řadu zájemců odradit od koupě do doby, než novinka dostane čipy M6 Pro a Max. Nedávno se však spekulovalo také o jakémsi modelu MacBook Ultra, který by měl být tím nejlepším, co firma nabídne a možná právě v něm si tyto výkonné čipy odbudou premiéru, pokud se vůbec něco takového objeví a zda to nebude vybaveno například něčím jako M5 Ultra.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Pojďme se podívat ještě na finance. Cena 14palcového MacBooku Pro s začíná na 84 990 Kč, zatímco 16palcový MacBooku Pro startuje na 99 990 Kč. Kdo bude chtít vyšší konfigurace s M5 Max začne na 131 990, respektive na 141 990 Kč.
Autor: Apple, Profimedia.cz
Ceny v březnu 2026, když se objevily původní MacBooky Pro s čipy M5, pak začínaly u 14palcového MacBooku Pro s čipem M5 Pro na 59 990 Kč, u 16palcového modelu to bylo 74 990 Kč. Notebook s čipem M5 Max pak vyšel nejméně na 99 990 Kč u 14palcové verze, za 16palcový MacBook pak dal uživatel 109 990 Kč. Vyšší cenu má na svědomí i současná čipová krize.
Autor: Apple
Zákazníci si můžou nový MacBook Pro předobjednat již nyní s doručením v pátek 6. listopadu.
Autor: Apple