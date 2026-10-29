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Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
Zločin komunistů v roce 1956. Maďarské povstání utopily v krvi Koněvovy tanky
Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...
KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí
Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...
Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru
„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...
Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí
Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...
Vrak objevený u tureckého pobřeží je nejstarší na světě. Loď plula do Tróje
Vědci zveřejnili předběžný popis pozůstatků lodě objevených u tureckého ostrova Kekova. Brázdila Středozemní moře už ve starší době bronzové, před 4 400 až 4 700 lety. Ve stejném období rostla v...
Bolševický ráj? Před 100 lety čeští dělníci varovali před prací v SSSR
Odjížděli budovat lepší svět, místo toho podle dobového tisku poznali nemoci, nouzi a zklamání. Před 100 lety přinesly Národní listy příběh dělníků z Chotěboře, kteří se vydali do Sovětského svazu...
POZOR VLAK: Natočili jsme utajené velitelství železnic
Lidé nahoře o něm nesměli vědět a ti dole museli mlčet. Pod tělocvičnou šumperského železničního učiliště vzniklo na počátku šedesátých let minulého století přísně utajované velitelství železnic. Na...
KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple má nový notebook a počítač, ale my jsme čekali něco jiného
Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím...
Myš místo zabijácké kombinace Alt + F4. Podívejte, co se ve Windows stane
Naučte se používat skrytý hardwarový benchmark, vyhledávat v titulkách na YouTube nebo bleskové zabíjet zamrzlé aplikací jedním kliknutím myši. Ukážeme vám také, jak proměnit monitor v bezdrátové...
Mikroplasty by měly být chemicky netečné, přesto se z nich uvolňují jedy
Obaly od jídel a nápojů, kosmetika, oblečení, rybářské sítě. To jsou jen některé zdroje miniaturních částeček plastu. Na Zemi jsou už všude. Podle mnoha výzkumů se dají najít i v lidském těle. Nově...
Apple nenápadně ukázal iPad mini. A překvapivě mu něco zvětšil
Apple v pondělí ukázal přepracovaný iPad mini. Novinku sice odbyl jen tiskovou zprávou, ale to je možná škoda, protože přináší největší změny od uvedení modelu z roku 2021. Nejvíc možná potěší...
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KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Spitfire je hodné éro, z warbirdů se mi s ním létá nejlépe, říká pilot
Mnoho kluků v dětství při čtení leteckých knih od generála Františka Fajtla snilo, že pilotují spitfire. Pro většinu z nich to byly jen dětské sny. Pro někoho se však staly skutečností. Pilot Radim...