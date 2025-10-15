Apple ukázal nová Pro zařízení. A použil v nich zatím neviděný čip

  17:46
Apple ve středu uvedl novu generaci nejvýkonnější řady svých notebooků a tabletů. V rámci 14" MacBooku Pro a iPadu Pro si zároveň společnost odbyla i premiéru zbrusu nové generace čipu M5, který má výrazně posunout AI schopnosti systému MacOS.
Notebook Apple MacBook Pro s 10jádrovým M5 čipem

foto: Apple

Čip Apple Silicon M5
Design čipu Apple Silicon M5
Nový iPad Pro uvedený v říjnu 2025
Barevné varianty nového iPad Pro uvedeného v říjnu 2025
32 fotografií

Společnost Apple si na středu připravila oznámení tří novinek. Je to čip M5 a nová generace tabletu iPad Pro a notebooku MacBook Pro. Možná nejzajímavější z nich je právě nový procesor, který obě zařízení obsahují.

Apple u něj výrazně vylepšil grafický výkon a také systémy Neural Engine pro práci na úlohách strojového učení, kam patří i umělá inteligence. Vedle toho bude Apple doplňovat v zařízeních tento čip o vlastní bezdrátový systém N1 pro wi-fi, bluetooth a modem C1X pro mobilní sítě. Jak N1, tak C1X se už objevily v nových iPhonech a s M5 přicházejí i do větších zařízení.

Design čipu Apple Silicon M5

Čip M5, který může mít až 10jádrové CPU (šest úsporných a až čtyři výkonnostní jádra), je vyráběn 3nm technologií třetí generace a jeho součástí je 10jádrový grafický akcelerátor GPU. V každém z těchto jader je zabudován Neural Accelerator, který pomáhá rychlejšího běhu AI. To jako doplněk k 16jádrovému Neural Enginu. Běhu AI pomáhá i až o 30 procent vyšší propustnost jednotné paměti, která nyní dosahuje 153 GB/s.

„M5 s nově uvedenými Neural Acceleratory v GPU přináší obrovský posun ve zpracování AI úloh. V kombinaci s velkým nárůstem grafického výkonu, nejrychlejším CPU na světě, rychlejším Neural Enginem a ještě vyšší propustností jednotné paměti dodává čip M5 MacBooku Pro, iPadu Pro a Apple Vision Pro daleko větší výkon a lepší schopnosti,“ říká Johny Srouji, senior viceprezident Apple pro hardwarové technologie. Zároveň tím říká, že vedle nově uvedených zařízení uvidíme nový procesor i v brýlích Vision Pro, kde má možnost rendrovat o 10 procent víc pixelů a zvládá obnovovací frekvenci až 120 Hz.

Nový iPad Pro uvedený v říjnu 2025

Pojďme ale k novému tabletu iPad Pro, který doznal změn praktiky jen uvnitř. Většinu parametrů sdílí s loňským modelem, včetně tandemového OLED displeje a tenkého profilu (5,3 mm u 11" 5,1 mm u 13palcového modelu).

Apple dal poprvé nejnovější čip do iPadu. Pro přichází s OLED displejem

V prodeji od 22. října tak bude iPad Pro ve vesmírně černém a stříbrném provedení jako 11palcový a 13palcový model s Ultra Retina XDR displejem. Předobjednávky běží již nyní s tím, že cena za 11" model s 256GB úložištěm a 12GB pamětí začíná na téměř 27 tisících korunách. Za 13" tablet s mobilní připojením, 2TB diskem a 16 GB paměti pak zájemce dá téměř 73 tisíce korun.

Apple kombinuje CPU jádra a kapacitu následujícím způsobem: 9jádrové CPU s 10jádrovým GPU má v případě iPadu Pro 12GB paměť a 256- nebo 512GB úložiště, zatímco 10jádrové CPU s 10jádrovým GPU a 16GB pamětí lze kombinovat s 1TB nebo 2TB úložištěm.

Notebook Apple MacBook Pro s 10jádrovým M5 čipem

Podobný přístup jako u tabletu zvolila firma Apple i u 14" notebooku MacBook Pro. Ten také nedoznal žádných velkých designových změn, ale dostal výkonnější M5. Je zajímavé, že se novinka dostala jen do menšího modelu tohoto notebooku a větší 16palcový ostrouhal.

Firma tak i v toto případě sází na nový čip, kde zdůrazňuje především až 3,5× větší výkon při řešení AI úloh, až 2× rychlejší úložiště s maximem posunutým z loňských 2 TB na 4 TB. Firma také slibuje až 24hodinovou výdrž při běhu na baterie.

Vedle toho se Apple chlubí až 1,6krát vyšším grafickým výkonem v profesionálních aplikacích a až 1,6krát vyšší snímkovací frekvencí (fps) ve hrách ve srovnání s modelem M4.

U notebooku MacBook Pro s M5 čipem najdete už pouze 10jádrové CPU a nekončí se u 16GB paměti, ale maximum je tu 32 GB jednotné paměti. Dlužno říci, že na lokální běh velkých jazykových modelů s více parametry by se hodil ještě větší paměťový limit.

Také v tomto případě Apple přijímá předobjednávky s dodání 22. nebo 23. října. Nejlevnější model s 16 GB paměti a 512GB úložištěm a bez napájecího adaptéru stojí necelých 46 tisíc korun.

