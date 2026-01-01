náhledy
Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím souvisí i upgrade vlastností. Větší novinku v této oblasti si tak firma možná nechává na další dny.
Autor: Apple
Apple už v říjnu ukázal nové zařízení v podobě fyzického AI asistenta s displejem i novou řadu inteligentních domácích kamer, termostatů a zámků.
Autor: Apple
Toto pondělí pak představil zcela přepracovaný iPad Mini, a tak se nebylo co divit, že se čekaly další změny u jiných produktů Applu.
Autor: Apple
V úterý byly sice prostřednictvím tiskového prohlášení uvedeny hned dva produkty, ale u nich se promítla jen „povinná“ změna čipu a design zůstal stejný. Možná si tak musíme počkat do středy na zcela nový notebook od Applu, který by mohl mít třeba dotykovou obrazovku.
Autor: Apple
Inovovaný model 14palcového MacBooku Pro tak nově disponuje čipem M6, který se poprvé objevil na konci léta v počítači Mac Mini. Mimochodem ten také design nezměnil.
Autor: Apple
Mac Mini využívá základní čip M6 s 12jádrovým procesorem (2 superjádra, 4 výkonnostní jádra a 6 úsporných jader), 12jádrovým grafickým akcelerátorem a duálním 16jádrovým čipem Neural Enginem. Stejný dostává i nový 14" MacBook Pro.
Autor: Apple
Čip M6 je vyráběn 2nm technologií a díky němu tento notebook podporuje Wi‑Fi 7 a Bluetooth 6. Výdrž na jedno nabití má podle výrobce dosahovat až 24 hodin.
Autor: Apple
Novinka je dostupná ve vesmírně černé a stříbrné, předobjednat se dá od zítřka, tedy 28. října. Prodávat se začne v pátek 6. listopadu.
Autor: Apple
Nejlevnější model s 16 GB jednotné paměti, 1TB úložištěm, standardním Liquid Retina XDR displejem stojí necelých 58 tisíc korun.
Autor: Apple
Za maximální verzi s 32GB pamětí, 4TB diskem a displejem pokrytým nanotexturou pak zájemce musí zaplatit téměř 119,5 tisíce korun.
Autor: Apple
Druhá novinka, v podobě stolního 24palcového iMacu s retina displejem, také profituje pouze z nového čipu M6.
Autor: Apple
Ten má v tomto případě dvě různé varianty. Ta první je zatím nejslabší představený M6 čip s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU.
Autor: Apple
Druhá varianta už obsahuje známou verzi M6 s 12jádrovým CPU a 12jádrovým GPU.
Autor: Apple
V obou případech je k dispozici připojení Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 a 2,5Gb ethernet pro pevnou síť.
Autor: Apple
Design i barevné provedení je tedy stejné, a zájemci si tak mohou vybírat z modré, zelené, růžové, žluté, fialové, oranžové a stříbrné.
Autor: Apple
Cena iMacu s čipem M6 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU začíná na zhruba 45 000 Kč.
Autor: Apple
Cena iMacu s 12jádrovým CPU a 12jádrovým GPU začíná na téměř 50 tisících korunách.
Autor: Apple
V předprodeji bude od středy 28. října s tím, že se začne prodávat v pátek 6. listopadu.
Autor: Apple