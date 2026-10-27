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Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...
Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...
Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...
Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...
V roce 2001 byl Apple okrajovým výrobcem osobních počítačů, který existoval prakticky jen díky obří finanční injekci Microsoftu v roce 1997 a návratu Steva Jobse do vedení firmy o pár měsíců dříve....
Odjížděli budovat lepší svět, místo toho podle dobového tisku poznali nemoci, nouzi a zklamání. Před 100 lety přinesly Národní listy příběh dělníků z Chotěboře, kteří se vydali do Sovětského svazu...
Lidé nahoře o něm nesměli vědět a ti dole museli mlčet. Pod tělocvičnou šumperského železničního učiliště vzniklo na počátku šedesátých let minulého století přísně utajované velitelství železnic. Na...
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím...
Naučte se používat skrytý hardwarový benchmark, vyhledávat v titulkách na YouTube nebo bleskové zabíjet zamrzlé aplikací jedním kliknutím myši. Ukážeme vám také, jak proměnit monitor v bezdrátové...
Obaly od jídel a nápojů, kosmetika, oblečení, rybářské sítě. To jsou jen některé zdroje miniaturních částeček plastu. Na Zemi jsou už všude. Podle mnoha výzkumů se dají najít i v lidském těle. Nově...
Apple v pondělí ukázal přepracovaný iPad mini. Novinku sice odbyl jen tiskovou zprávou, ale to je možná škoda, protože přináší největší změny od uvedení modelu z roku 2021. Nejvíc možná potěší...
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Mnoho kluků v dětství při čtení leteckých knih od generála Františka Fajtla snilo, že pilotují spitfire. Pro většinu z nich to byly jen dětské sny. Pro někoho se však staly skutečností. Pilot Radim...
Od našeho zpravodaje v USA Nestabilní budova po zemětřesení nebo požárem zasažený dům. Právě tam by jednou mohli před lidskými záchranáři vstupovat roboti a zjišťovat, co je uvnitř čeká. Na Caltechu vědci zkoumají, jak...
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Od našeho zpravodaje v USA Místo aby se z Erika Cornella stal profesionální laureát objíždějící konference, zůstal pokorně ve své laboratoři. Dnes na prestižní americké univerzitě zkoumá takzvanou novou fyziku. Proč bychom tu...
Třicetiletý Zdeněk Lhota patřil k nejznámějším československým letcům a v zahraničí propagoval domácí výrobu letadel. V říjnu 1926 zahynul při letu u Říma společně s mechanikem Rudolfem Volejníkem....