Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

  14:31
Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento trh opustit, levný MacBook by je mohl nahradit. Konkurence tak mluví o šoku.
MacBook Neo

MacBook Neo | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Nový levný notebook Apple MacBook Neo
MacBook Neo
Nový levný notebook Apple MacBook Neo
Nový levný notebook Apple MacBook Neo
Apple s novinkou přichází v době, která snad ani nemohla být vhodnější pro uvedení takového produktu. Zatímco ostatní výrobci notebooků čelí drasticky se zvyšující ceně komponent, firma s nakousnutým jablek ve znaku přichází s vůbec nejlevnějším laptopem. Důležité ale bude, aby Apple dokázal cenovku udržet. Může se tak stát jednou z mála prémiových značek, která bude nabízet zařízení s takto nízkou cenovkou.

Ostatně přesně na to upozornil tento týden i jeden z ředitelů Asusu, který vede technickou strategii a oddělení výzkumu a vývoje: „V minulosti byly ceny produktů Apple vždy vysoké, takže skutečnost, že uvedli na trh velmi cenově dostupný produkt, je pro celé odvětví zjevně šokem. V celém ekosystému PC probíhala spousta diskuzí o tom, jak tomuto produktu konkurovat,“ uvedl S. Y. Hsu během hovoru s investory podle serveru PCMAG. O přípravě levného MacBooku totiž kolovaly zvěsti již mnoho měsíců.

Upozornil však také na to, že tento notebook má jen 8GB jednotné paměti (je sdílena s grafikou) a tuto paměť nelze rozšířit ani jinak upgradovat, protože je přímo na čipu.

Apple přestal ohrnovat nos nad spořivými lidmi a přichází s levným MacBookem

Připomeňme, že Apple nabízí levnější model MacBooku Neo za necelých 17 tisíc korun, za vyšší kapacitu SSD a TouchID si zájemce připlatí navíc tři tisíce. Se školní slevou se však cena sníží až na něco málo přes 14 tisíc. A právě školství je oblast, kde se levnější notebooky objevují nejvíc.

Když jsme na začátku hovořili o příhodné situaci ke vstupu na tento trh, mysleli jsme tím především to, že rostou ceny pamětí a pevných disků. Za poslední čtvrtletí jen ceny pamětí vyskočily o sto procent. To nutí výrobce notebooků s Windows i ChromeOS a další zvyšovat ceny. A nejvíc se to odráží právě u těch kategorií, kde jsou nízké ceny a tím pádem i marže.

Výzkumná společnost IDC například uvedla, že pro rok 2026 předpokládá mírné snížení prodeje chytrých telefonů kvůli nedostatku paměťových komponent. Prodej PC se podle ní v roce 2026 sníží nejméně o 4,9 % po růstu o 8,1 % v loňském roce.

Nová predikce analytické společnosti Gartner zase hovoří o tom, že do roku 2028 má v podstatě zmizet právě nejlevnější segment notebooků a počítačů, respektive se přesunout do vyšší cenové kategorie. U levnějších produktů se výrobci tradičně snažili absorbovat nárůst nákladů na výrobu, protože zvýšení cen obvykle znamená pokles zájmu spotřebitelů.

V současnosti jsou však výrobci počítačů „nuceni“ přenést náklady na zákazníky. To znamená, že nejvíc budou postiženy počítače v cenové kategorii mezi 500 a 1 000 dolary. Gartner předpokládá, že náklady na rostoucí paměť povedou k poklesu celosvětových dodávek PC o 10,4 procenta, přičemž odhaduje 130% nárůst cen u kombinace pamětí DRAM a SSD úložišť do konce roku 2026, což zvýší ceny PC o 17 procent.

„Tento prudký nárůst zlikviduje schopnost prodejců absorbovat náklady, takže notebooky v základní kategorii s nízkou marží se stávají neživotaschopné. Očekáváme, že Segment pod 500 dolarů u tzv. entry-level PC zmizí do roku 2028,“ uzavírá Ranjit Atwal, vedoucí analytik společnosti Gartner.

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Polozapomenutý terč pro léčbu migrény může pomoci stovkám milionů pacientů

Premium
ilustrační snímek

Výzkum úporných bolestí hlavy se vrací o čtvrt století nazpět. Badatelé se začínají zajímat o signální molekulu, kterou už jednou studovali. Snahy o její léčebné využití však vedly do slepé uličky....

9. března 2026

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

9. března 2026

