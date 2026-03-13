Apple s novinkou přichází v době, která snad ani nemohla být vhodnější pro uvedení takového produktu. Zatímco ostatní výrobci notebooků čelí drasticky se zvyšující ceně komponent, firma s nakousnutým jablek ve znaku přichází s vůbec nejlevnějším laptopem. Důležité ale bude, aby Apple dokázal cenovku udržet. Může se tak stát jednou z mála prémiových značek, která bude nabízet zařízení s takto nízkou cenovkou.
Ostatně přesně na to upozornil tento týden i jeden z ředitelů Asusu, který vede technickou strategii a oddělení výzkumu a vývoje: „V minulosti byly ceny produktů Apple vždy vysoké, takže skutečnost, že uvedli na trh velmi cenově dostupný produkt, je pro celé odvětví zjevně šokem. V celém ekosystému PC probíhala spousta diskuzí o tom, jak tomuto produktu konkurovat,“ uvedl S. Y. Hsu během hovoru s investory podle serveru PCMAG. O přípravě levného MacBooku totiž kolovaly zvěsti již mnoho měsíců.
Upozornil však také na to, že tento notebook má jen 8GB jednotné paměti (je sdílena s grafikou) a tuto paměť nelze rozšířit ani jinak upgradovat, protože je přímo na čipu.
Apple přestal ohrnovat nos nad spořivými lidmi a přichází s levným MacBookem
Připomeňme, že Apple nabízí levnější model MacBooku Neo za necelých 17 tisíc korun, za vyšší kapacitu SSD a TouchID si zájemce připlatí navíc tři tisíce. Se školní slevou se však cena sníží až na něco málo přes 14 tisíc. A právě školství je oblast, kde se levnější notebooky objevují nejvíc.
Když jsme na začátku hovořili o příhodné situaci ke vstupu na tento trh, mysleli jsme tím především to, že rostou ceny pamětí a pevných disků. Za poslední čtvrtletí jen ceny pamětí vyskočily o sto procent. To nutí výrobce notebooků s Windows i ChromeOS a další zvyšovat ceny. A nejvíc se to odráží právě u těch kategorií, kde jsou nízké ceny a tím pádem i marže.
Výzkumná společnost IDC například uvedla, že pro rok 2026 předpokládá mírné snížení prodeje chytrých telefonů kvůli nedostatku paměťových komponent. Prodej PC se podle ní v roce 2026 sníží nejméně o 4,9 % po růstu o 8,1 % v loňském roce.
Nová predikce analytické společnosti Gartner zase hovoří o tom, že do roku 2028 má v podstatě zmizet právě nejlevnější segment notebooků a počítačů, respektive se přesunout do vyšší cenové kategorie. U levnějších produktů se výrobci tradičně snažili absorbovat nárůst nákladů na výrobu, protože zvýšení cen obvykle znamená pokles zájmu spotřebitelů.
V současnosti jsou však výrobci počítačů „nuceni“ přenést náklady na zákazníky. To znamená, že nejvíc budou postiženy počítače v cenové kategorii mezi 500 a 1 000 dolary. Gartner předpokládá, že náklady na rostoucí paměť povedou k poklesu celosvětových dodávek PC o 10,4 procenta, přičemž odhaduje 130% nárůst cen u kombinace pamětí DRAM a SSD úložišť do konce roku 2026, což zvýší ceny PC o 17 procent.
„Tento prudký nárůst zlikviduje schopnost prodejců absorbovat náklady, takže notebooky v základní kategorii s nízkou marží se stávají neživotaschopné. Očekáváme, že Segment pod 500 dolarů u tzv. entry-level PC zmizí do roku 2028,“ uzavírá Ranjit Atwal, vedoucí analytik společnosti Gartner.