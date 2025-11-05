Společnost Apple se chystá poprvé vstoupit na trh s levnými notebooky. Firma vyvíjí cenově dostupný počítač Mac, který má přilákat zákazníky používající v současnosti Chromebooky a levné počítače s Windows. Počítač by mohl být uveden na trh v první polovině příštího roku. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.
Nový přístroj by měl být určený studentům, firmám a příležitostným uživatelům. Bude se zaměřovat na lidi, kteří primárně používají internet, pracují s dokumenty nebo se věnují mírné úpravě médií. Apple se také zaměří na případné kupce iPadů, kteří by raději dali přednost tradičnímu notebooku.
Zařízení má podle zdrojů kódové označení J700. V současnosti je aktivně testováno ve firmě a nachází se v rané fázi výroby u zahraničních dodavatelů. Krok bude představovat strategickou změnu pro Apple, který se tradičně zaměřuje na prémiová zařízení s vysokými ziskovými maržemi. Firma také dlouhodobě zdůrazňuje, že se nebude snažit získávat tržní podíl nabídkou levných zařízení.
Nový přístroj by měl stát výrazně méně než 1 000 USD (21 200 Kč), protože bude využívat méně pokročilé komponenty. Používat má procesor z iPhonu a LCD obrazovku nižší třídy. Obrazovka také bude menší než u současných Maců, tedy úhlopříčka bude menší než 13,6 palce (34,5 cm) u přístroje MacBook Air. Bude to poprvé, kdy Apple použije procesor z iPhonu v počítači Mac místo čipu navrženého speciálně pro počítače. Interní testy ukázaly, že čip z chytrého telefonu je výkonnější než čip M1, který Apple ještě před pár lety používal ve svých noteboocích.
Společnost již dříve experimentovala prodejem zlevněného počítače MacBook Air s procesorem M1 za méně než 700 USD prostřednictvím obchodů Walmart a dalších maloobchodníků. Nadcházející model však bude mít zcela nový design, nebude tak jen levnějším starším zařízením.
Nejlevnějším počítačem od Applu je nyní notebook MacBook Air s procesorem M4, který stojí 999 USD. Jeho cena se může snížit až na 899 USD při uplatnění slev pro vzdělávací instituce. Chromebooky se prodávají za pouhých několik set dolarů, prémiová verze může stát 600 USD.
Ve školách v USA je oblíbenou kombinací základní iPad od Applu doplněný o pouzdro s klávesnicí Magic Keyboard Folio, které dohromady stojí zhruba 600 USD. Nový Mac by se mohl pohybovat ve stejné cenové kategorii, ale nabídl by lepší výdrž baterie, větší flexibilitu díky softwaru macOS a integrovanou klávesnici. To by mohlo oslovit studenty i další spotřebitele, dodal Bloomberg.
Podle společnosti IDC měl Apple ve třetím čtvrtletí na globálním trhu s osobními počítači podíl devět procent. Skončil tak na čtvrtém místě za společnostmi Lenovo, HP a Dell.