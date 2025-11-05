Apple připravuje levný notebook, který překvapí využitým čipem

Autor: ,
  11:25
Apple v rámci své nabídky produktů pro školáky a učitele nabízí určité slevy na své produkty včetně notebooků a počítačů. Sleva to není nijak veliká a tak tyto přístroje nejsou v této oblasti cenově konkurenceschopné. Apple se to nyní chystá změnit, když připravuje nové zařízení určené přímo pro školy. Podle toho, jakým procesorem by měla být novinka vybavena, bude patrně vyčleněna ze systému MacOS.

Ilustrační snímek | foto: Apple

Společnost Apple se chystá poprvé vstoupit na trh s levnými notebooky. Firma vyvíjí cenově dostupný počítač Mac, který má přilákat zákazníky používající v současnosti Chromebooky a levné počítače s Windows. Počítač by mohl být uveden na trh v první polovině příštího roku. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Nový přístroj by měl být určený studentům, firmám a příležitostným uživatelům. Bude se zaměřovat na lidi, kteří primárně používají internet, pracují s dokumenty nebo se věnují mírné úpravě médií. Apple se také zaměří na případné kupce iPadů, kteří by raději dali přednost tradičnímu notebooku.

Zařízení má podle zdrojů kódové označení J700. V současnosti je aktivně testováno ve firmě a nachází se v rané fázi výroby u zahraničních dodavatelů. Krok bude představovat strategickou změnu pro Apple, který se tradičně zaměřuje na prémiová zařízení s vysokými ziskovými maržemi. Firma také dlouhodobě zdůrazňuje, že se nebude snažit získávat tržní podíl nabídkou levných zařízení.

Nový přístroj by měl stát výrazně méně než 1 000 USD (21 200 Kč), protože bude využívat méně pokročilé komponenty. Používat má procesor z iPhonu a LCD obrazovku nižší třídy. Obrazovka také bude menší než u současných Maců, tedy úhlopříčka bude menší než 13,6 palce (34,5 cm) u přístroje MacBook Air. Bude to poprvé, kdy Apple použije procesor z iPhonu v počítači Mac místo čipu navrženého speciálně pro počítače. Interní testy ukázaly, že čip z chytrého telefonu je výkonnější než čip M1, který Apple ještě před pár lety používal ve svých noteboocích.

Společnost již dříve experimentovala prodejem zlevněného počítače MacBook Air s procesorem M1 za méně než 700 USD prostřednictvím obchodů Walmart a dalších maloobchodníků. Nadcházející model však bude mít zcela nový design, nebude tak jen levnějším starším zařízením.

Nejlevnějším počítačem od Applu je nyní notebook MacBook Air s procesorem M4, který stojí 999 USD. Jeho cena se může snížit až na 899 USD při uplatnění slev pro vzdělávací instituce. Chromebooky se prodávají za pouhých několik set dolarů, prémiová verze může stát 600 USD.

Ve školách v USA je oblíbenou kombinací základní iPad od Applu doplněný o pouzdro s klávesnicí Magic Keyboard Folio, které dohromady stojí zhruba 600 USD. Nový Mac by se mohl pohybovat ve stejné cenové kategorii, ale nabídl by lepší výdrž baterie, větší flexibilitu díky softwaru macOS a integrovanou klávesnici. To by mohlo oslovit studenty i další spotřebitele, dodal Bloomberg.

Podle společnosti IDC měl Apple ve třetím čtvrtletí na globálním trhu s osobními počítači podíl devět procent. Skončil tak na čtvrtém místě za společnostmi Lenovo, HP a Dell.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Největší jaderný výbuch. Car vyděsil svět, tlaková vlna třikrát oběhla Zemi

30. říjen se do historie lidstva doslova vypálil výbuchem sovětské jaderné pumy, jejíž vývoj probíhal pod krycím názvem Ivan, ale Američané ji pojmenovali Car bomba. Připomeňme si explozi...

Z Tokia do New Yorku za 60 minut má být brzy realitou. S jedním háčkem

Během několika let se možná dočkáme zahájení zcela nové éry dopravy. Tou by měly být plánované mezikontinentální lety mezi japonským Tokiem a americkým New Yorkem. Cesta zvláštním raketoplánem by...

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

Karpatský teror alias Ceaušescovu pomstu provázela kanibalizace

V Rumunsku se pro východoněmecké říšské dráhy vyráběly výkonné dieselové lokomotivy řady 119, nad kterými se nejen v depech vznášel akustický smog v podobě sprostých slov. Kvůli poruchovosti získaly...

KVÍZ: Poznáte letadla druhé světové války?

Jak jste dobří ve vizuální identifikaci letadel operujících za druhé světové války si můžete vyzkoušet v tomto kvízu.

Apple připravuje levný notebook, který překvapí využitým čipem

Apple v rámci své nabídky produktů pro školáky a učitele nabízí určité slevy na své produkty včetně notebooků a počítačů. Sleva to není nijak veliká a tak tyto přístroje nejsou v této oblasti cenově...

5. listopadu 2025  11:25

Výzkum odhalil, proč žijí ženy déle než muži

V Česku se ženy dožívají necelých 83 let, muži zhruba 77. Světový průměr se u žen pohybuje okolo 74, u mužů 68 let. Rozdíl v délce života má nejspíš hluboké evoluční kořeny.

5. listopadu 2025  10:02

KVÍZ: Poznáte letadla druhé světové války?

Jak jste dobří ve vizuální identifikaci letadel operujících za druhé světové války si můžete vyzkoušet v tomto kvízu.

vydáno 5. listopadu 2025

Na orbitu se už dostalo 16 družic z Česka. Nejnovější od neděle měří i radiaci

V noci na pondělí se vydala na oběžnou dráhu další družice. Vznikla v Česku a provozuje ji místní operátor. Stojí za ní Cevro univerzita spolu s Mendelovou univerzitou, brněnským VUT a společností...

4. listopadu 2025  16:21

Rusové chystali obří brokovnici proti raketám. Plán jim zkazil rozpad SSSR

Sovětský svaz zkoušel systém k obraně před mezikontinentálními balistickými střelami. Měl jejich hlavicím vystřelit do cesty množství tyčí ze slitiny oceli a wolframu a zabránit tak jaderné detonaci....

4. listopadu 2025

Z Tokia do New Yorku za 60 minut má být brzy realitou. S jedním háčkem

Během několika let se možná dočkáme zahájení zcela nové éry dopravy. Tou by měly být plánované mezikontinentální lety mezi japonským Tokiem a americkým New Yorkem. Cesta zvláštním raketoplánem by...

3. listopadu 2025  15:19

USB flash disky nejsou nesmrtelné. Jak poznat, že se blíží problémy?

USB flash disky jsou jedním z nejrozšířenějších způsobů přenosu dat. Malé, relativně levné a praktické zařízení, které se vejde do kapsy, dokáže během několika sekund přenést či uchovat gigabajty...

3. listopadu 2025

NASA zvažuje jiné dodavatele. Musk může přijít o monopol na přistání na Měsíci

Premium

Již v únoru příštího roku by se měla na cestu vydat na raketě SLS v lodi Orion posádka, jejímž cílem bude obletět Měsíc a vrátit se na Zemi. V roce 2027 se pak má k Měsíci vydat další pilotovaná...

3. listopadu 2025

Čtvrt století života na ISS. Stala se domovem stovek astronautů

První stálá posádka na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dorazila přesně před čtvrt stoletím. Vesmírné obydlí se stalo symbolem spolupráce velmocí, jen krátce předtím soupeřících o každé prvenství,...

2. listopadu 2025

Kde operuje průzkumný letoun RC-135, tam se nejspíš bude psát historie

Nenápadným, leč nesmírně důležitým článkem leteckého průzkumu a sběru informací je po celá desetiletí bezesporu letoun RC-135. Připomeňme si jej v rámci našeho ohlédnutí za stroji tematické množiny...

2. listopadu 2025

Kdo zachrání národ? Před volbami v roce 1925 slibovaly strany oběti i pokrok

Začátek listopadu 1925 byl ve znamení finiše před druhými parlamentními volbami v dějinách Československa. Strany mobilizovaly voliče, tisk se plnil výzvami a agitací. V Lidových novinách psal...

2. listopadu 2025

Listopadový rekord přežil 100 let. Nejvyšší teplotu naměřili za první republiky

Meteorologové pro letošní listopad předpovídají nadprůměrné teploty. Jedenáctý měsíc roku v minulosti přinesl už řádku rekordů. Kdy bylo nejtepleji a kdy nejchladněji? Rozdíly jsou až v desítkách...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.