Podrobnější popis si tentokrát novinky nezaslouží, jsou z větší části téměř identické se svými generačními předchůdci. Což není kritika, protože co je v podstatě perfektní v květnu (iPad Pro) a říjnu (MacBook Pro) roku 2024, je s největší pravděpodobností minimálně výborné i v říjnu 2025.
Takže pouze telegraficky změny.
iPad Pro s M5 má o 1 desetinu palce (2,6 mm) větší displej, přičemž velikost tabletu zůstala stejná – což je skvělá zpráva pro kompatibilní příslušenství. iPad Pro se konečně naučil rychlé nabíjení, potřebujete k tomu alespoň 40W adaptér – v příslušenství najdete pouze USB-C kabel. Používali jsme s 65W adaptérem Ugreen a vše fungovalo bezvadně. iPad dostal nový komunikační čip N1, takže umí WiFi 7 a Bluetooth 6.0, nový modem C1X pro mobilní data a do monitoru umí poslat až 120Hz signál. Apple zrušil základní variantu s 8 GB RAM, takže minimum operační paměti je 12 GB. Rychlejší i je vestavěné úložiště.
U MacBooku Pro je to ještě o fous stručnější. Paměť má vyšší propustnost (153 GB/s oproti 120 GB/s) a vyšší maximální kapacit 32 GB (dříve 16 GB). Vetsavěné úložiště přešlo z rozhraní PCIe 4.0 na verzi 5.0, což se odráží na nárůstu rychlosti zápisu i čtení na SSD. Vše dohromady je důležité zejména pro práci s AI modely, na které je díky neurálním akcelerátorům lépe připraven i nový čip. Jinak je vše při starém, včetně komunikačního modulu s WiFi 6. Nabíjecí adaptér chybí, přikoupit si jej můžete v 70W podobě zvlášť. I v tomto případě jsme vyzkoušeli i s „neorigionálním“ modelem Ugreen a vše fungovalo jak má.
M5 vs. M5
Rozdíl je tedy především v přechodu z procesoru M4 na M5 a nám se sešel iPad Pro a MacBook Pro se stejnou verzí čipu – s deseti jádry CPU a deseti jádry GPU, přičemž oba mají šestnáctijádrový „Neural Engine“ pro výpočty s využitím strojového učení a umělé inteligence.
A nyní se dostáváme k tomu, co tvrdíme v samotném úvodu. Obě zařízení mají velmi podobný, leckdy prakticky stejný výkon.
|iPad Pro M5
|MacBook Pro M5
|Geekbench 6 – CPU – jedno jádro
|4 117
|4 306
|Geekbench 6 – CPU – všechna jádra
|16 327
|17 966
|Geekbench 6 – GPU – Open CL
|nepodporuje
|48 642
|Geekbench 6 – GPU – Metal
|74 559
|76 886
|Geebench AI – Core ML – CPU
|SP: 5 270
HP: 8 658
QS: 6 758
|SP: 5 341
HP: 8 677
QS: 6 930
|Geebench AI – Core ML – GPU
|SP: 12 543
HP: 22 461
QS: 22 538
|SP: 13 207
HP: 24 686
QS: 23 687
|Geebench AI – Core ML – Neural Engine
|SP: 5 283
HP: 41 253
QS: 57 451
|SP: 5 363
HP: 41 261
QS: 57 381
Je patrné, že rozdíly jsou velmi malé a pohybují se mezi 1 a 10 procenty. Samozřejmě v případě dlouhotrvající plné zátěži se rozdíly zvětší, protože MacBook Pro má aktivní chlazení a odpadní teplo lépe odvede, zatímco iPad Pro se saturuje a pak bude výkon brzděn. Stejně tak při práci s obřími soubory bude mít MacBook náskok.
A rozdíl mezi M4 a M5 i iPadu Pro?
|iPad Pro M4
|iPad Pro M5
|Geekbench 6 – CPU – jedno jádro
|3 653
|4 117
|Geekbench 6 – CPU – všechna jádra
|14 649
|16 327
|Geekbench 6 – GPU – Metal
|53 670
|74 559
Nárůst výkonu je zhruba 11 – 12 procent u procesoru a zhruba 38 procent u grafické karty. Porovnání výkonu „neural engine“ mezi generacemi se nám nepovedlo, tehdy jsme totiž iPad Pro s M4 testovali dnes již nepodporovaným testem Geekbench ML.
A rozdíl mezi M4 a M5 i MacBooku Pro a Mac Mini?
M4 jsme testovali v pasivně chlazeném MacBook Air (kde má kvůli teplotnímu omezení o trochu nižší výkon) a Mac Mini, kde je stejně jako u MacBooku Pro aktivně chlazen, a má proto srovnatelné podmínky. MacBook Pro jsme zkoušeli jen s vyšší verzí procesoru M4 Pro.
|Mac Mini M4
|MacBook Pro M5
|Geekbnech 6 – CPU – jedno jádro
|3 891
|4 306
|Geekbnech 6 – CPU – všechna jádra
|15 017
|17 966
|Geekbnech 6 – GPU – Open CL
|37 944
|48 642
|Geebench AI – Core ML – CPU
|SP: 4 744
HP: 7 849
QS: 6 330
|SP: 5 341
HP: 8 677
QS: 6 930
|Geebench AI – Core ML – GPU
|SP: 8 530
HP: 10 513
QS: 9 363
|SP: 13 207
HP: 24 686
QS: 23 687
|Geebench AI – Core ML – Neural Engine
|SP: 4 748
HP: 36 711
QS: 51 471
|SP: 5 363
HP: 41 261
QS: 57 381
V tomto případě je nárůst výkonu 10 – 20 procent u procesoru a bezmála 30 procent u grafiky, v případě že jde o výpočty v oblasti AI je rozdíl u grafického čipu ještě větší – je více než dvojnásobný. Naopak u Neural Engine je rozdíl menší, než jsme očekávali.
Co si z toho odnést?
Pokud máte jedno ze zařízení v předchozí generaci, zásadní výkonovou motivaci pro přechod na novinku nemáte.
Zároveň platí, že obě zařízení vám nabídnou v rámci přenosných modelů naprosto špičkový výkon. Mezi iPadem Pro a MacBookem Pro se můžete rozhodovat hlavně podle aplikací, které používáte, přičemž některé z nich nemusí být pro iPadOS dostupné.
Testovaný 13" iPad Pro s M5 10/10, 16 GB unifikované paměti a 1TB úložištěm stojí 54 990 Kč, je k němu ale vhodné přičíst 7 890 Kč za klávesnici Magic Keyboard. 14" MacBook Pro s M5 10/10, 16 GB unifikované paměti a 1TB úložištěm stojí 51 990 Kč.