Apple připlácl mobil k notebooku, aby ukázal člověka i jeho stůl

Apple při uvedení a následném vylepšení svých čipů M1 ukázal, jak může relativně uzavřená hardwarová platforma těžit z na míru navržených řešení. V ekosystému Apple může v řadě úloh překonat konkurenci. Test jsme měli zde.

Není se tak co divit, že tento ekosystém pomáhá firmě sjednotit a propojit různé funkce operačních systémů. Právě na letošní vývojářské konferenci WWDC Apple ukázal, co to bude znamenat a dal tušit, kam se bude vyvíjet další osud jeho softwaru.

Většina novinek z připravovaného nového Mac OS s názvem Ventura se objeví i na tabletech s iPadOS, neboť oba systémy pracují s většími obrazovkami a jsou si příbuznější než v případě iOS určenému pro malá zařízení. Více o nich přineseme v samostatném článku, nyní se vraťme k novému procesoru.

Nový Apple silicon M2

Kdo čekal při generační obměně další revoluci, mohl být trochu zklamán. Nový Apple silicon M2 nebude nejvýkonnějším procesorem od Applu, tím i nadále zůstává v březnu uvedený M1 Ultra, který v podstatě spojuje dva původní M1 čipy.

Firma tak již od začátku nemluví o čistém výkonu, ale o poměru výkonu a spotřeby. To ovšem neznamená, že by na výkon rezignovala. Podle interního porovnání firmy se výkon nového procesoru M2 zvýšil oproti původnímu M1 o 18 % a to při zachování podobné spotřeby.

Apple tvrdí, že za to může pokročilejší 5nm výrobní proces druhé generace, který umožňuje snížit spotřebu se stejným počtem tranzistorů. Už původní čip byl však vyráběn 5nm technologií, takže se dá počítat, že svou úlohu zde sehrál i návrh čipu s vylepšenými úspornými procesy. Nový čip je totiž větší, aby se na něj vešlo dvacet miliard tranzistorů, což je o čtvrtinu více než v případě modelu M1 s 16 miliardami tranzistorů.

Novinka má stejný počet jader jako původní čip, tedy 8. Integrovaná grafická karta pracuje až s 10 jádry, to je o dvě více než u M1. Apple díky tomu slibuje o 35 procent vyšší grafický výkon, byť s vyšší spotřebou, a při stejné spotřebě 25% nárůst výkonu. Schopnosti celého systému pomáhá zvýšit i propustnost pamětí, která vzrostla z 50 Gb/s na dvojnásobek.

Výrazného zvýšení výkonu se také dočkal subsystém pro strojové učení Neural Engine, který má být s 15,8 biliony operací za sekundu výkonnější až o 40 procent v porovnání s M1. I díky tomu mohou nové MacBooky nabídnout výraznější upscaling (umělé zvýšení rozlišení) obrazu nebo vylepšené odstranění obrazového šumu.

M2 také přidává mediální engine nové generace a výkonný video engine ProRes pro hardwarově akcelerované kódování a dekódování. Počítačům to umožní pracovat s více zdroji 4K a 8K videa než u předchozího modelu.

Pokud vás zajímá výkon v porovnání s 10jádrovým čipem Intel Core i7-1255U v konvertibilním notebooku Galaxy Book2 360, pak vězte, že Apple uvádí až dvojnásobný procesorový výkon při „stejné úrovní spotřeby“ a podobný grafický výkon jako má integrovaná grafická karta v intelu, ale při pětinové spotřebě.

Nové MacBooky

Novinka se objeví hned ve dvou noteboocích od Applu. Zatímco u 13" MacBooku Pro byla v podstatě jen provedena výměna čipu M1 za M2, nový MacBook Air se dočkal více novinek.

Letošní MacBook Pro má být v prodeji příští měsíc za ceny začínající na necelých 39 tisících korunách. Výkon si může udržet i při delší zátěži, protože na rozdíl od MacBook Air má i aktivní chlazení.

Nová generace Airu bude v nejlevnější variantě za necelých 37 tisíc korun disponovat slabším čipem M2, který bude mít jen 8jádrový grafický akcelerátor. Notebook má přepracované tělo s hliníkovým šasi a 13,6" displejem, což je o 0,3" větší plocha, která nabídne i větší rozlišení 2560 × 1664 při 224 pixelech na palec (předchozí model měl rozlišení 2560 × 1600 pixelů). Jas se posunul až na hodnotu odpovídající 500 nitům.

Zvětšily se funkční klávesy, které nyní dosahují plné výšky. Rozměry novinky jsou 1,13 × 30,41 × 21,5 cm a hmotnost pak 1,24 kg.

Ukázka sdruženého záběru postavy a desky stolu v aplikaci FaceTime pořízeného iPhonem, který byl bezdrátově spojený s MacBookem. .

Vylepšená FaceTime HD kamera nabízí oproti předchozí generaci dvojnásobné rozlišení (1080p) a lepší citlivost při slabém světle. Komu to nestačí, bude moci ve FaceTime v novém operačním systému Mac OS Ventura pracovat s funkcí připojení mobilního telefonu k horní hraně displeje tak, aby mohl využít zadní fotoaparáty. Při komunikace s přáteli systém využije jednu kameru pro snímání člověka a panoramatickou kamerou zároveň zabere desku stolu, kde může uživatel ukazovat, co potřebuje.

Další změnou je návrat napájecího portu MagSafe 3. Jinak nechybí 3,5mm sluchátkový konektor a dva porty Thunderbolt/USB 4. Nový MacBook Air má přijít příští měsíc ve čtyřech barevných provedeních: stříbrný, hvězdně bílý, vesmírně šedý a temně inkoustový.

Spolu s ním přichází i nový 35W kompaktní napájecí adaptér se dvěma porty USB-C, takže uživatelé mohou nabíjet dvě zařízení najednou. MacBook Air poprvé podporuje rychlé nabíjení, kdy se s volitelným 67W napájecím adaptérem nabije až na 50 % za zhruba 30 minut.