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Apple v pondělí ukázal přepracovaný iPad mini. Novinku sice odbyl jen tiskovou zprávou, ale to je možná škoda, protože přináší největší změny od uvedení modelu z roku 2021. Nejvíce možná potěší využití OLED displeje, který má větší úhlopříčku.
Autor: Apple
Tablet iPad mini sedmé generace uvedený před dvěma lety přinesl jen málo inovací. Nyní Apple přináší nejen nový čip, ale i změny designu.
Autor: Apple
Zatímco předchozí dva modely měly 8,3palcový displej, novinka už přichází s 8,5" zobrazovačem.
Autor: Apple
To se překvapivě odrazilo zmenšením rozměrů. Délka se sice zkrátila jen o 0,1 mm na 195,3 mm, ale šířka poklesla více: z 134,8 na 132,6mm. Také výška se zmenšila na 5,4 mm z 6,3 mm.
Autor: Apple
Novinka má tak nižší hmotnost, která se z 293 gramů dostala až k 255 gramů. Osmá generace iPadu mini je tak kompaktnější a lehčí.
Autor: Apple
Samotný OLED displej (není tandemový, jako u iPadu Pro) Apple označuje jako Super Retina XDR má rozlišení 2316 × 1512 při 326 pixelech na palec. Předchozí zařízení s technologií IPS nabízelo rozlišení 2266 × 1488.
Autor: Apple
Maximální jas v XDR režimu může u HDR obsahu odpovídat hodnotě 1 200 nitů. Kontrastní poměr je uváděn jako 2 000 000 : 1.
Autor: Apple
Firma také uvádí, že nový iPad mini má „akustický displej“, který využívá speciálně navržené woofery propojené přes displej. Má se tak dosáhnout výraznějších bas a hlasitosti. Výškové reproduktory jsou nyní schované mezi sklem a hliníkovým pláštěm.
Autor: Apple
Displej nového iPadu může zájemce volitelně doplnit o nanotexturu.
Autor: Apple
Apple se u nového modelu chlubí ochranou proti vodě a prachu, která odpovídá specifikaci IP67.
Autor: Apple
Je samozřejmé, že se změnil i čip, který novinku pohání. Tentokrát je to stejný čip, jako u letošních telefonů iPhone 18 Pro a Duo. Disponuje tak A20 Pro, který u modelů do 256GB úložiště pracuje s 5jádrovým CPU se 2 superjádry a 3 úspornými jádry a 16jádrovým subsystémem Neural Engine.
Autor: Apple
Tablet iPad Mini s 512GB úložištěm pak má 6jádrové CPU se 2 superjádry a 4 úspornými jádry a dvojitý 16jádrový Neural Engine. Všechny modely pak shodně disponují 7jádrovým GPU.
Autor: Apple
S novým čipem i souvisí přítomnost bezdrátového síťového čipu Apple N1, který podporuje Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Modely s 5G připojením pak používají mobilní modem Apple C2.
Autor: Apple
iPad mini podporuje Apple Pencil (USB-C) a Apple Pencil Pro a k dispozici je kryt Smart Folio za necelé dva tisíce korun.
Autor: Apple
iPad mini bude k dostání v temně inkoustové a hvězdně bílé barvě v konfiguracích se 128GB, 256GB nebo 512GB úložištěm.
Autor: Apple
Cena iPadu mini začíná na necelých 20 tisících korunách za model bez připojení k mobilní síti a téměř 24,5 tisíce Kč za přístroj s podporou mobilních 5G sítí.
Autor: Apple
Předobjednávky začínají 28. října v 18:10. V prodeji od 6. listopadu.
Autor: Apple