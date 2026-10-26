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Zločin komunistů v roce 1956. Maďarské povstání utopily v krvi Koněvovy tanky
Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...
Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe
Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je...
Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky
Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...
Byl skvělý, ale dnes jej neznají ani znalci. Sony Elcaset zabila cena
Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...
První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další
Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...
Apple má nový notebook a počítač, ale my jsme čekali něco jiného
Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím...
Myš místo zabijácké kombinace Alt + F4. Podívejte, co se ve Windows stane
Naučte se používat skrytý hardwarový benchmark, vyhledávat v titulkách na YouTube nebo bleskové zabíjet zamrzlé aplikací jedním kliknutím myši. Ukážeme vám také, jak proměnit monitor v bezdrátové...
Mikroplasty by měly být chemicky netečné, přesto se z nich uvolňují jedy
Obaly od jídel a nápojů, kosmetika, oblečení, rybářské sítě. To jsou jen některé zdroje miniaturních částeček plastu. Na Zemi jsou už všude. Podle mnoha výzkumů se dají najít i v lidském těle. Nově...
Apple nenápadně ukázal iPad mini. A překvapivě mu něco zvětšil
Apple v pondělí ukázal přepracovaný iPad mini. Novinku sice odbyl jen tiskovou zprávou, ale to je možná škoda, protože přináší největší změny od uvedení modelu z roku 2021. Nejvíc možná potěší...
KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Spitfire je hodné éro, z warbirdů se mi s ním létá nejlépe, říká pilot
Mnoho kluků v dětství při čtení leteckých knih od generála Františka Fajtla snilo, že pilotují spitfire. Pro většinu z nich to byly jen dětské sny. Pro někoho se však staly skutečností. Pilot Radim...
K záchraně člověka obětujeme sto robotů. V Caltechu učí stroje Asimovovy zákony
Od našeho zpravodaje v USA Nestabilní budova po zemětřesení nebo požárem zasažený dům. Právě tam by jednou mohli před lidskými záchranáři vstupovat roboti a zjišťovat, co je uvnitř čeká. Na Caltechu vědci zkoumají, jak...
Americký nobelista: Vesmír nesmí být bojištěm. Hrozba je ale hlavně tady dole
Od našeho zpravodaje v USA Místo aby se z Erika Cornella stal profesionální laureát objíždějící konference, zůstal pokorně ve své laboratoři. Dnes na prestižní americké univerzitě zkoumá takzvanou novou fyziku. Proč bychom tu...
Svatební cesta skončila tragédií. Před 100 lety zahynul pilot Zdeněk Lhota
Třicetiletý Zdeněk Lhota patřil k nejznámějším československým letcům a v zahraničí propagoval domácí výrobu letadel. V říjnu 1926 zahynul při letu u Říma společně s mechanikem Rudolfem Volejníkem....
V budoucnu za nás bude AI i nakupovat ve stanovené částce, líčí Visa manažer
Proč si Češi oblíbili placení mobilem, chytrými hodinkami nebo speciálními prsteny? A jak stále více do našeho rozhodování při nákupech zasahuje umělá inteligence? Podle Petra Poláka, country...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru
„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...
Mouchy převlečené za vosy přemístí v Británii až 300 miliard pylových zrnek
Pestřenky jsou malé potvory příbuzné mouchám, komárům a dalšímu dvoukřídlému hmyzu. Mnoho z nich má varovné zbarvení se žlutočernými pruhy. To za běžných okolností říká, že dané zvíře disponuje...