náhledy
Většinu letos představených novinek Applu zastínil jediný produkt: levný notebook MacBook Neo. Novou verzi však má i tablet iPad Air. Až na jednu výjimku jej od předchůdce na první pohled nerozeznáte, změny nastaly jen „pod kapotou“.
Pokud bychom jej vyměnili za předchozí generaci 13" MacBooku Air, který jsme testovali loni, na fotce byste to nepoznali.
Na výběr je řada různých konfigurací, my měli v testu jednu z těch nejvyšších, poznáte ji zejména podle přítomnosti 1 TB vnitřního úložiště, které i zásadně zvýší cenu tabletu na 37 490 Kč.
Když se ale uskromníte na 128 GB a zapomenete na mobilní data, rázem jste na 22 490 Kč.
Od předchozího modelu se zvýšila velikost paměti, systém jí má k dispozici nikoli 8, ale hned 12 GB.
Díky novému čipu N1 má novinka WiFi 7 a Bluetooth 6, pokud si vyberete verzi s 5G modemem, poprvé je to přímo firemní modul C1X.
U 13" verze se oproti minulé verzi zvýšil jasový výkon displeje, stoupl z 500 na 600 nitů. To se hodí zejména v exteriérech.
Má rozlišení 2732 krát 2048 pixelů, dokáže vykreslit barevný prostor DCI-P3. Díky True Tone a příslušným optickým senzorům dokáže zobrazení přizpůsobit charakteru světla v místnosti.
Ideálním příslušenstvím je stále Magic Keyboard pro iPad Air, tablet drží magneticky a na klávesnici se dobře píše.
V pouzdře přibude nabíjecí USB-C port, takže ten na těle tabletu můžete snadněji použít pro připojení periferií.
Zachovány byly z minulé verze kamery, obě, přední i zadní, mají rozlišení 12 Mpix.
Kvalita „Center Stage“ kamery nad displejem je výborná.
Solidní, i když trochu barevně chladnější je i obraz ze zadní kamery.
A protože tablet dnes k focení používá málokdo a spíše slouží k zachycení objektů při komunikaci, nebo třeba focení dokumentů, považujeme kvalitu za více než dostatečnou.
Zásadní změnou je tak „upgrade“ z čipu Apple Silicon M3 na Apple Silicon M4.
Jeho výkon je v testu Geekbench o 23 procent vyšší v případě využití jednoho výpočetního jádra a o 13 procent vyšší při využití všech jader. iPad Air M3 dosáhl 3 032 bodů v single-core a 11 761 v multi-core měření.
Grafický výkon ve stejném testu mezigeneračně vzrostl o 18,6 %, respektive z 44 309 na 52 564.
V případě testu při zpracování herní grafiky, respektive 3D Mark Steel Nomad Light, je rozdíl 16,4 procent ve prospěch novinky.
V případě testu Solar Bay je rozdíl větší, celkem 27,5 procent.
V případě zpracování AI úloh pomocí CPU se nárůst výkonu pohybuje mezi 13 a 21 procenty.
V případě zpracování AI úloh pomocí GPU se nárůst výkonu pohybuje mezi 26 a 28 procenty.
U NPU, tedy neurálního procesoru, jsou nárůsty od 18,7 do 49,3 procent.
Pro test Antutu srovnání nemáme, protože jsme použili novější verzi, s pozměněnou metodikou i hodnocením výkonu.
Díky iPadOS 26 (které ale po updatu můžete mít i na předchozích verzích iPadů) se tablet použitím více blíží plnohodnotnému počítači – už jen kvůli možnosti pracovat s aplikacemi v oknech.
