Jak si pomalu již zvykáme u počítačů a tabletů se značkou nakousnutého jablka ve znaku, hlavní změny se u novinek dějí především pod povrchem.
Ani nový iPad Air, tentokrát v osmé generaci, není výjimkou. Firma ho uvádí bez velkého humbuku, jen prostřednictvím tiskové zprávy a upozorňuje v ní na výměnu čipu z M3 a na M4, zvýšení kapacity operační paměti a také na její zrychlení. A to je vše, ostatní věci zůstávají.
Nový čip M4 dostává prostřední verze iPadů poté, co jej nejvyšší iPad Pro loni na podzim opustil ve prospěch nejnovějšího čipu M5. M4 je přitom stále součástí většiny Macbooků.
Co se výkonu týká, firma slibuje, že iPad Air s 8jádrovým CPU a 9jádrovým GPU je až o 30 % rychlejší než iPad Air s čipem M3 a až 2,3× rychlejší než iPad Air s čipem M1. Grafický akcelerátor by měl také zvládnou oproti iPadu Air s čipem M1 čtyřnásobně rychlejší 3D rendrování s ray-tracingem.
Možná více než generační výměna čipu je zajímavý posun z 8GB základní paměti na 12 GB, při zachování stejné ceny, jako měl nahrazovaný model. Operační paměť je totiž v poslední době poměrně vzácná komodita, jejíž cena výrazně roste a projevuje se v nárůstu ceny celých zařízení, jichž je součástí.
Vedle zvětšení paměti o 50 % se zvýšila také propustnost na 120 GB/s. Díky tomu může tvrdit, že na novém iPadu Air běží AI modely rychleji. Neural Engine s 16 jádry, který zpracovává úlohy strojového učení, je pak 3× rychlejší než v čipu M1. Součástí M4 je i čip Apple N1, který podporuje Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 a Thread.
|
To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil
Možná trochu vtipná je i skutečnost, že nové iPady Air jsou v Česku při uvedení dokonce levnější, než tomu bylo při oznámení novinek před rokem. Tehdy stál menší 11palcový model se 128GB úložištěm necelých 18 tisíc korun a větší 13palcový iPad Air pak 23 990 korun. Nyní chce Apple jen 16 490 Kč za 11palcový model a 22 490 Kč za 13palcový model. Nehledejte však za tím žádné kouzlo, změna ceny jde prakticky na vrub levnějšímu dolaru.
Předobjednávky iPadu Air začínají 4. března a prodávat se začne ve středu 11. března.