Co očekávat od nového iPadu, který by měl dnes představit Apple

Za několik hodin již budeme vědět, jaké novinky si na nás Apple přichystal na úterní představení. Zatímco přímý přenos budete moci sledovat u kolegů na Mobil.iDNES.cz., my se budeme věnovat spekulacím a v dalším článku již i informacím o novém iPadu Air a případným dalším novinkám z oblasti zvuku a softwaru.

O tom, že hlavní novinka týdne se bude jmenovat iPad Air, se spekuluje již nějakou dobu. Dokonce se předpokládalo, že se objeví již minulý týden, ale to jen Apple zveřejnil pozvánku na toto odpoledne.

Nápovědu, jak by mohl nový Air vypadat, přináší údajný únik části manuálu nového iPadu. Ten zveřejnil twitterový uživatel se jménem DuanRui.



DuanRui @duanrui1205 iPad Air 4 Touch ID via 小红书 https://t.co/2jc09uAKUY oblíbit odpovědět

Z něj vyplývá, že by novinka mohla využívat navigaci pomocí gest, jak je tomu u iPadu Pro. Je to logické, protože oba modely budou mít i stejný operační systém iPadOS. Novinka by také díky konektoru na zadní straně mohla využívat příslušenství iPadu Pro.

Asi nejvíce důvěryhodné spekulace, pokud se to tak dá vůbec říci, přináší agentura Bloomberg. Podle jejích zdrojů se nový iPad Air svým designem přiblíží iPadu Pro, který společnost uvedla letos na jaře. Současný Air třetí generace je přitom na trhu od března 2019.

Změna v designu se projeví především na téměř bezrámečkovém designu, což by mohlo mít pozitivní vliv na celkové rozměry přístroje. Zmizet by tak měly silné boční a horní okraje a změny se patrně dočká i tlačítko Touch ID. To by se mohlo přestěhovat na okraj.

Další várku spekulací přináší Evan Blass. Podle něj bude nový iPad Air obsahovat USB-C konektor a objeví se i nová generace klasického iPadu. Možná to bude ale jen jeden z těchto produktů.

Pokud bude uveden iPad Air, pak bude mít čip A14, zatímco klasický iPad se bude muset spokojit s A12X a Lightning konektorem. Air by měl přijít s klasickým 10,8palcovým displejem a podporou Magic Keyboard. Podle serveru 9to5Mac bude mít iPad Air jen jednu kamerku.

Pojďme ale od tabletů na další novinky. Již jednou zmíněný Bloomberg si myslí, že se s určitou pravděpodobností mohou objevit nová sluchátka přes uši, o kterých se již také spekuluje dlouhou řadu měsíců. Mohla by se jmenovat AirPods Studio.

Je také možné, že bude představen nový menší reproduktor Home Pod a znovu se spekuluje o představení systému AirTags, což je tracker, který nějakým způsobem připevníte k předmětům a můžete sledovat jejich polohu.



MacRumors.com @MacRumors Prosser Renders ‘Actual’ AirTags Design, Will ‘Likely’ Be Announced Tomorrow https://t.co/tRpktkIdZi by @hartleycharlton https://t.co/dpL3sHVcrr oblíbit odpovědět

Je však třeba mít na mysli, že to vše jsou jen spekulace, a to, které produkty se Apple rozhodne třetí týden v září přestavit, se dozvíme až večer.