náhledy
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší domácnosti.
Autor: Apple
Novinka by se dala shrnout jako chytrý reproduktor (který už Apple nabízí) s displejem. A právě displej tomu dává nový rozměr, který zlepšuje celkové užitné vlastnosti.
Autor: Apple
HomeView rozpozná až šest lidí a poskytne personalizovaný zážitek pro každého z nich. Každý uživatel dostane vlastní domovskou obrazovku s aplikacemi a widgety. Osobní obsah zůstává soukromý od ostatních, zatímco sdílená fotoalba a hudbu může vidět a slyšet každý v domácnosti, včetně hostů.
Autor: Apple
Zajímavou funkcí novinky od Applu je reakce na vzdálenost uživatele od přístroje. Na dálku zobrazuje jednodušší informace, které jsou viditelné z druhé strany místnosti, a podrobnější údaje, jakmile se uživatel přiblíží.
Autor: Apple
Apple HomeView chce být ale především středobodem chytré domácnosti, který umožňuje uživatelům zůstat v kontaktu a ovládat věci související s domem či bytem. Od prohlížení videí z až devíti bezpečnostních kamer najednou, přes nastavení termostatu a světel až po zamykání dveří nebo stahování žaluzií.
Autor: Apple
Apple HomeView také spolupracuje s Apple Home Collection, což je nová řada inteligentních domácích kamer, termostatů a zámků.
Autor: Apple
Apple HomeView využívá Siri AI, což je konverzační asistent napojený na AI Googlu. Uživatelé si také mohou přizpůsobit HomeView pomocí přednastavených vzhledů, které zobrazují užitečné informace na první pohled.
Autor: Apple
Samozřejmostí je napojení na další produkty v rámci ekosystému Applu, takže může využít osobní kontext, který čerpá z informací z kalendáře, zpráv, seznamů skladeb po propojení s iPhonem nebo iPadem a s podporou Apple Intelligence. Osobní kontext tak vyžaduje spárovaný iPhone nebo iPad s aktivovanou Apple Intelligence a nejnovější verzí softwaru.
Autor: Apple
Firma slibuje, že HomeView umožní jednoduchou pomoc s různými úkoly, ať už je to komunikace přes FaceTime, vyhledání receptu, nebo nastavení časovače. A to vše jen hlasem bez nutnosti ručního ovládání.
Autor: Apple
Apple není první, kdo s podobným nápadem přišel, ale v rámci svého ekosystému si jistě najde uživatele, kteří pokukovali po konkurenci třeba od Amazonu v podobě Echo Show.
Autor: Apple
Apple HomeView nabízí 7palcový Liquid Retina displej, který je připojen ke kopulovité základně s reproduktorem pomocí pantu z nerezové oceli. Systém využívá čip A18.
Autor: Apple
Apple HomeView umožňuje automatické nastavení jasu displeje v rozsahu 500 nitů až po pouhých 0,3 nitu.
Autor: Apple
Apple HomeView nabízí dva speciálně vyvinuté širokopásmové měniče přímo v displeji s podporou Spatial Audio.4. Do podstavce je navíc zabudován dolů směřující basový měnič a dvě pasivní membrány pro hluboké a syté basy.
Autor: Apple
Zařízení HomeView od Applu je vyrobeno z hliníkového šasi v provedení stříbrná, starlight, růžová a vesmírně šedá. Ve výbavě je kabel v odpovídající barvě.
Autor: Apple
Jedna z variant přístroje Apple HomeView je určena k montáži na zeď. Tady jsou k dispozici jen dvě barvy: vesmírně šedá a stříbrná. Využívá se stejný 7palcový displej Liquid Retina a také nabízí audio vstup i výstup. Podle firmy ho lze připevnit na zeď pomocí tří speciálně navržených držáků od společnosti Schneider Home, s možností vlastní instalace.
Autor: Apple
Cena Apple HomeView je necelých 300 USD (cca 6 500 Kč bez cla a DPH), i pro model, který je určen k montáži na zeď.
Autor: Apple
Apple HomeView je možné si na vybraných anglicky mluvících trzích předobjednat již dnes, k dispozici bude od 13. listopadu. V Česku zatím k dispozici není.
Autor: Apple
Firma k tomu uvádí, že HomeView není v Evropské unii k prodeji, protože služba Siri AI není v současnosti v systému iOS v EU dostupná. „Společnost Apple konstruktivně spolupracuje s EU s cílem najít řešení této situace,“ uzavírá společnost.
Autor: Apple