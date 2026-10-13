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Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem

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Fotočlánek   16:23
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka,... Novinka by se dala shrnout jako chytrý reproduktor (který už Apple nabízí) s... HomeView rozpozná až šest lidí a poskytne personalizovaný zážitek pro každého z... Zajímavou funkcí novinky od Applu je reakce na vzdálenost uživatele od... Apple HomeView chce být ale především středobodem chytré domácnosti, který... Apple HomeView také spolupracuje s Apple Home Collection, což je nová řada... Apple HomeView využívá Siri AI, což je konverzační asistent napojený na AI... Samozřejmostí je napojení na další produkty v rámci ekosystému Applu, takže... Firma slibuje, že HomeView umožní jednoduchou pomoc s různými úkoly, ať už je... Apple není první, kdo s podobným nápadem přišel, ale v rámci svého ekosystému... Apple HomeView nabízí 7palcový Liquid Retina displej, který je připojen ke... Apple HomeView umožňuje automatické nastavení jasu displeje v rozsahu 500 nitů...
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší domácnosti.

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Témata: Apple, Evropská unie

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Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem

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Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem

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