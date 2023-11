Apple se rozhodl odsunout vydání svých virtuálních brýlí

V červnu to bylo po dlouhé době poprvé, co společnost Apple přišla se zbrusu novým produktem. Brýle Vision Pro však ještě nebyly určeny k uvedení na trh. To se mělo stát až začátkem roku 2024. Avšak tento termín zřejmě platit nebude.