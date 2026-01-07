Nvidia to měla s důrazem na AI podobně. Nových grafik se hráči nedočkali, nicméně i tak společnost představila řadu novinek pro běžné domácí zákazníky, viz náš úterní text:
Z hlediska nových čipů měl letos nejvíce co představovat Intel, který konečně dostal do masové produkce výrobní technologii 18A a představil tak úplně nová SoC.
Svou trošku do „Windows PC“ mlýna přidala i společnost Qualcomm, která uvedla novou generaci ARM čipů X2 Plus, jež míří zejména na cenově dostupnější notebooky, pro ty výkonnější je stále určena loni představená verze Elite a Elite Extreme.
Ale zpět k čipům AMD. Řada Ryzen AI 400 je vlastně refresh předchozí generace. Stará známá kombinace výpočetních jader Zen 5 a Zen 5c, grafických jader RDNA 3.5 a neurální jádra XDNA 2 nabrala na výkonu zejména zvýšením taktovacích frekvencí. A není na tom špatně, neurální jednotka dosahuje výkonu 50 TOPS, tedy stejně jako u svých novinek uvádí Intel.
Přibyly dva nové čipy do loňské high-endové řady Strix Halo, přičemž z loňského Ryzen AI Max+ 395 přináší grafickou část se 40 CUDA jádry, ale oproti němu mají skromnější konfiguraci CPU. Ostatní novinky patří do nové řady Gorgon Point a oproti loňskému Strix Pointu se liší pracovními frekvencemi.
AMD hodně srovnávalo výkon novinek proti loňskému čipu Intelu (konkrétně Ultra 9 288V), ale vzhledem k tomu, že mezitím dostal nástupce z řady Panther Lake, to srovnání přestalo být zajímavé.
Pro hráče je nejzajímavější novinkou Ryzen 7 9850X3D, což je vyššími pracovními frekvencemi (o 400 MHz) vylepšená verze loňského Ryzenu 7 9800X3D. Srovnání s loňským Core Ultra 9 285K už také není zajímavé.