Spanilou jízdu po nových grafických kartách jsme začali novinkami Nvidie, konkrétně RTX 5080 a 5090, které jsou určené pro náročné hráče se 4K monitory a uživatele produkčních nástrojů zejména na zpracování videa, grafiky, nebo práce s AI modely – Test: Největší síla nových grafických karet není v hrubém výkonu.

Poté jsme se věnovali novince ARC B580 od Intelu, která míří na spořivé hráče především s 1080p a 1440p monitory. Zatímco u Nvidie je z peněženky potřeba vytáhnout zhruba 80 tisíc za vyšší a 35 tisíc za nižší model, skromnější karta Intelu je k mání za zhruba 8 300 Kč – Byl to propadák, nyní je ARC od Intelu atraktivní volbou pro spořivé hráče.

A nyní se nám do rukou dostala i novinka AMD, přesněji nižší představený model Radeon RX 9070. Tou AMD cenově míří mezi nabídku Intelu a Nvidie. Kartu s tímto čipem koupíte například v provedení od Sapphire za 17 790 Kč, my jsme testovali její luxusnější zhmotnění od Asusu, konkrétně TUF Gaming RX 9070 OC 16G za 20 490 Kč. Cílí na hráče se 1440p monitory s vysokou obnovovací frekvencí a 4K monitory, tedy spíše na ty náročnější.

Kartu jsme zkoušeli ve stejném stroji, jako ty výše zmíněné. Pro připomenutí šlo o počítač HAL3000 MČR 2025, který nám zapůjčila společnost 100mega. Je postaven na procesoru AMD Ryzen 9 9950X chlazený vodním okruhem NZXT Kraken Elite. Systém má k dispozici 64 GB DDR5 paměti HyperX Fury s rychlostí 6 000 MT/s a 4TB Samsung SSD 990 Pro. Základní deskou je Asus ROG Strix X870E-E Gaming Wifi, o napájení se stará zdroj BeQuiet! Straight Power 12 s výkonem 1,2 kW. To vše v obrovské skříni BeQuiet! Light Base 600 LX. Dohromady s grafickou kartou RTX 4090 je to sestava téměř za 130 tisíc korun.

Sestava stále stejná, střídáme jen grafické karty.

DisplayPort výstup grafických karet jsme připojovali do 32″ 4K monitoru Samsung Odyssey OLED G8 s obnovovací frekvencí až 240 Hz a celek jsme doplnili klávesnicí Logitech Pro X TKL Lightspeed s myší Pro 2 Lightspeed.

Stručně o RX 9070

Nová grafika je první na architektuře RDNA 4, což především znamená výkonnější grafická jádra, vylepšené zpracování Ray Tracingu a vylepšená tensor jádra pro práci se strojovým učením a umělou inteligencí. Právě poslední vylepšení je (pro někoho možná překvapivě) důležité – vylepšuje upscalovací technologii FSR, což je obdoba DLSS technologie společnosti Nvidia. Při jejím použití karta renderuje obraz v nižším rozlišení a na rozlišení monitoru jej uměle přepočítává, tedy upscaluje. Karta může nabídnout vysokou snímkovou frekvenci i v situacích, kde by její hrubý výkon nestačil. Někdy je to může být trochu na úkor kvality zobrazení, ale hráč má zpravidla možnost upřesnit nastavení – zda klade důraz na „fps“, nebo kvalitu obrazu – a výsledek vybalancovat.

AMD Radeon RX 9070

FSR ve čtvrté generaci aktuálně podporuje jen asi 30 herních titulů, ale počet by měl růst. I tam, kde podporu ze stran producenta titulu nemá, ale můžete využít funkci HYPR-RX, která se pokusí aplikovat FSR a další související nástroje i na tituly, které nativní podporu nemají. Vše si hráč celkem podrobně nastaví v programu AMD Adrenaline.

Čip v RX 9070 má 3 584 grafických jader, 56 jader pro Ray Tracing a 112 tensorových jader pro AI výpočty. Na kartách má k dispozici 16 GB paměti, což v rámci současné konkurence patří mezi její silné stránky.

Pro plné využití karty potřebujete základní desku s PCI Express Gen 5 rozhraním.

Karta se napájí dvojicí osmipinových PCIe kabelů, přičemž v plném výkonu se její příkon pohybuje kolem 230 W ... to vzhledem k výkonu značí výbornou efektivitu. Pomocí přepínače na kartě může hráč volit mezi prioritou maximálního výkonu, nebo tiššího provozu. Nicméně i v tom výkonném nastavení je karta celkem příjemně tichá. Že je chlazení karty (i celého počítače HAL3000 s deseti ventilátory ve skříni) výborně vyřešené potvrzuje teplota, která ani v dlouhé plné zátěži prakticky nepřesahuje 50 °C.

Výsledky testů

Nejprve se můžete podívat na tradiční baterii syntetických testů a porovnat ji s výsledky svého aktuálního systému nebo třeba ostatních dříve testovaných karet. V případě těch čerstvých výše odkazovaných je to spíše pro představu, protože nejde o cenově konkurenční modely.

3D Mark – Speed Way 5 784 3D Mark – Steel Nomad 6 046 3D Mark – Port Royal 15 841 3D Mark – Time Spy Extreme 12 868 3D Mark – Fire Strike Ultra 15 825 3D Mark – DX Raytracing 44 fps 3D Mark – AMD FSR (FSR2) 1080p off: 77,3 fps

on: 132,6 fps 3D Mark – AMD FSR (FSR2) 1080p off: 37,6 fps

on: 85,4 fps VR Mark – Orange Room 17 194 VR Mark – Cyan Room 11 008 VR Mark – Blue Room 6 676 PC Mark 10 Extended 15 169 PC Mark 10 Applications 19 544 Procyon – Office Productivity 283 000 Geekbench 6 – OpenCL 154 787 Geekbench 6 – Vulkan 175 622 Geekbench AI – ONNX/DirectML SP: 32 005

HP: 45 594

QS: 27 749

A jak je na tom ve hrách?

V herních benchmarcích jsme používali nativní rozlišení monitoru (4K) a zkoušeli, jaký vliv na výkon má systém FSR 4, s tím spojené umělé generování snímků a nakolik výkon sníží využití vykreslování pomocí Ray Tracingu.

Novinka od AMD by měla – a v testech se ukázalo, že je to pravda – značně oproti předchůdcům vylepšit výkon v Ray Tracingu. To byla dříve slabina karet AMD.

Horizon Forbidden West

4K, very high

bez AMD FidelityFX Super Resolution 4, bez Frame Generation prům: 68 fps Horizon Forbidden West

4K, very high

s FSR 4, bez FG prům: 92 fps Horizon Forbidden West

4K, very high

s FSR 4, s FG prům: 136 fps Marvel’s Spider-Man Remastered

4K, very high, Ray Tracing

bez FSR 4, bez FG prům: 102,9 fps Marvel’s Spider-Man Remastered

4K, very high, RT

s FSR 4, bez FG prům: 128,3 fps Marvel’s Spider-Man Remastered

4K, very high, RT

s FSR 4, s FG prům: 220,4 fps Cyberpunk 2077

4K, RT

bez FSR 3, bez FG prům: 21,3

max: 26,6

min: 18,8 Cyberpunk 2077

4K, RT

s FSR 3, bez FG prům: 61,9

max: 72,9

min: 54,8 Cyberpunk 2077

4K, RT

s FSR 3, s FG prům: 114,8

max: 133,5

min: 102,4 Shadow of the Tomb Raider

bez RT prům: 115 Shadow of the Tomb Raider

s RT prům: 75 Red Dead Redemption 2

bez FSR 2 prům: 109,9

max: 137,3

min: 63 Red Dead Redemption 2

s FSR 2 prům: 153,5

max: 190,7

min: 105,1

Jak vidíte, i ve 4K jsou snímkové frekvence zpravidla výborné i bez FSR, s výjimkou Cyberpunk 2077, kde se bez něj neobejdete. V případě nouze můžete aktivovat Frame Generation – z hlediska odezvy při hře to sice nic nemění, ale plynulost pohybu na monitoru to může zvýšit.

Nejblíže jsou výsledky cenově srovnatelné RTX 5070, kterou jsme zatím podrobnější netestovali. Podle zjištění zahraničních kolegů mívá RX 9070 o trochu vyšší výkon ve hrách a efektivnější práci s energií. Kde má naopak náskok Nvidia, jsou produkční aplikace optimalizované na využití CUDA jader.

Závěr

Pokud vám jde zejména o hraní her, představuje RX 9070 velmi zajímavou koupi – poměr výkonu a ceny a velikosti paměti a ceny je velmi příznivý. Díky efektivnímu využívání energie nemá vysoké nároky na napájecí zdroj a FSR 4 je příslibem, že si poradí i s budoucími náročnými tituly.