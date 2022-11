Nové grafické karty AMD šetří energii, a tak nepotřebují nový konektor

Firma AMD si připravila odpověď na nedávno uvedenou novou řadu konkurenčních grafických karet od Nvidie s architekturou Ada Lovelace, když uvedla grafické karty, které jsou výrazně levnější a mají zajímavý poměr výkonu ke spotřebě. Podle vyjádření společnosti se podařilo tento ukazatel vylepšit oproti generaci RDNA2 o 50 procent. Firma se tak chlubí, že novinky i přes nárůst výkonu nebude třeba napájet novým konektorem, jako je tomu u GeForce 4090. Nemusí tak řešit problémy s jejich případným přehříváním.

Nová architektura sází na technologii tzv. čipletů, kterou využívá ve svých procesorech a poprvé ji nabízí i v grafických kartách pro hráče. Grafický akcelerátor je tak místo jedné plochy nyní složen z čipletu hlavního grafického jádra označovaného jako GCD (Graphics Compute Die) vyráběného 5nm procesem a vedle něj je až šest paměťových čipletů MCD (Memory Cache Dies) vyráběných 6nm procesem. Slabší RX 7900 XT má MCD pět.

„RDNA 3 je vybavena nejrychlejším propojením na světě, které propojuje čiplety grafického a paměťového systému rychlostí až 5,3 TB/s,“ chlubí se AMD.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 6950 XT RX 6900 XT Výpočetní jednotky / jádra 96 / 6144 di 84 / 5376 di 80 / 5120 80 /5120 Raytracingová jádra 96 84 80 80 Běžný / maximální takt GPU (MHz) 2300 / 2500 2000 / 2400 2100 / 2300 2015 / 2250 Vyrovnávací paměť Infinty Cache (MB) 96 80 128 128 Paměť (GB) / Druh paměti 24 / GDDR6 20 / GDDR6 16 / GDDR6 16 / GDDR6 Rozhraní / Propustnost pamětí (GB/s) 384bitové / 960 384bitové / 800 256bitové / 576 256bitové / 512 Napájení (W) 355 300 335 300

Na první pohled se zdá, že počet výpočetních jader oproti předchozí generaci příliš nevzrostl. Firma však přišla se zvýšeným výkonem pomocí dvoucestných jednotek (dual-issue, di), takže by teoreticky měly zvládnout dvakrát více práce tím, že mohou vykonat až dvě instrukce za cyklus místo jedné. Má to však háček, ne vždy je možné druhou instrukci paralelně provést.

Podle serveru Anandtech je to zajímavý návrat k době před RDNA 1. Tato architektura byla vyvinuta částečně proto, aby se zbavila závislosti na paralelismu na úrovni instrukcí (ILP). Nyní se v důsledku využití dvoucestných jednotek k této závislosti vrací.

Součástí nové architektury jsou nové AI čipy využívané pro strojové učení a umělou inteligenci a také druhá generace raytracingových jader, která se starají o výpočet pohybu světelných paprsků ve scéně. Nově se tak má zlepšit až 2,7× výkon v oblasti umělé inteligence a až 1,8× u raytracingu.

Podtrženo, sečteno, počet všech tranzistorů vzrostl mezi RDNA 2 a RDNA 3 z necelých 27 miliard na zhruba 58 miliard tranzistorů. RX 7800 XTX i XT mají ve výbavě konektory HDMI 2.1a a nový DisplayPort 2.1, který díky propustnosti 54GBs zvládne přenášet obraz v rozlišení 8K při 165Hz zobrazovací frekvenci. Mimochodem konkurence u své nové řady RTX 4000 zatím podporuje jen DisplayPort 1.4 s výrazně nižší propustností. RX 7000 nechybí ani USB-C s podporou DisplayPortu.

Je také zajímavé, že firma nepřechází na GDDR6X, údajně za to může důraz na spotřebu, protože GDDR6 jsou úspornější. To zapadá do celkové strategie, která vyústila ve zvýšení požadavků na napájení o pouhých 20 W při porovnání nejvýkonnějších karet Radeon současné a přicházející generace. Jen pro srovnání, nejvyšších model nové generace GeForce s označením RTX 4090 má udávanou spotřebu o téměř 100 W více než RX 7900 XTX.

A to vše při deklarovaném 1,7násobném zvýšení výkonu, které platí pro vybrané tituly ve 4K rozlišení a v porovnání s architekturou RDNA 2. Jaký bude reálný výsledek napříč celým portfoliem her, se však dozvíme až z nezávislých testů.

Nové grafické karty Radeon by mohly potěšit nejen hráče. Pro tvůrce obsahu je tu Dual Media Engine, který díky dvěma hardwarovým jednotkám zvládne současné kódování nebo dekódování streamů až do 8K/60Hz pro HEVC a podporuje také kódování do AV1.

Nové grafické karty AMD se začnou prodávat 13. prosince s doporučenými cenami 999 dolarů (cca 25 tisíc korun) za RX 7900 XTX a 899 USD (zhruba 22,5 tisíce korun) za RX 7900 XT, k těmto cenám je třeba připočíst clo a DPH.