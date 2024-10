Apple spouští vlastní AI. Zatím bude pracovat v omezené podobě

Apple tento týden uvádí novinky své počítačové divize a spolu s novým iMacem v pondělí firma oznámila, že vypouští nové verze operačních systémů, které mají podporovat i Apple Intelligence, jak firma nazývá svou umělou inteligenci.

Zmíněné operační systémy jsou iOS 18.1, iPadOS 18.1, a macOS Sequoia 15.1. V našich krajích si zatím, až na nějakou výjimku, AI od Applu nespustíte. Přestože firma tvrdí, že k ní lze přistupovat ve většině oblastí světa, pokud jsou zařízení a jazyk Siri nastaveny na americkou angličtinu. Také je potřeba mít na paměti, že zájemce musí mít některé z podporovaných zařízení, jejichž seznam najdete v přiloženém obrázku.

Co tedy společnost s nakousnutým jablkem ve znaku v první várce Apple Intelligence nabízí?

V podstatě se to dá shrnout do dvou oblastí, první je práce s textem a druhá práce s fotografiemi a obrázky. Nečekejte však nic zázračného, co by už některý systém využívající generativní umělou inteligenci od konkurence neuměl. Spíše se dá říci, že v nabídce schopností systém od Applu zatím pokulhává. Na druhou stranu se chlubí ochranou soukromých údajů, protože mnoho věcí může obsloužit neurální jednotka jeho z čipů Apple Silicon a složitější úkoly pak podle firmy v zabezpečené části serverů, což společnost označuje jako Private Cloud Compute.

V oblasti práce s obrázky firma v podstatě nabízí jen odstranění nežádoucích objektů. K tomu slouží funkce Clean Up.

Mazání objektů z fotografie za pomoci AI představené společností Apple

Zklamaní tak mohou být ti, kdo čekali generování snímků na základě textového zadání. K tomu si musí uživatel stáhnout některou z aplikací třetích stran. AI Gemini od Googlu i Copilot (s pomocí generátoru DALL-E) od Microsoftu to již zvládají.

Na pomezí obrazu a textu je schopnost vyhledávat v obraze a videu v aplikaci Fotky za pomoci jednoduchého textového popisu, což může sloužit třeba k nalezení konkrétního souboru, části videa, ale třeba i k jejich třídění.

Apple díky AI umožní hledat příslušnou sekvenci ve videu.

Z vybraných fotografií a videí pak může Inteligence Apple na základě uživatelova popisu vytvořit děj s kapitolami podle vybraných témat a poskládat je do filmu s vlastním příběhem.

Funkce Vzpomínky vytvoří příběh z fotek a videí podle zadaného popisu i s doporučením hudebního doprovodu z Apple Music.

Uživatelé nyní mohou využívat Apple Intelligence a zdokonalovat své psaní, shrnovat oznámení, poštu a zprávy, využívat přirozenější a schopnější Siri, odstraňovat rušivé objekty z obrázků pomocí nástroje Clean Up a dalších funkcí.

Práce s textem, kterou nové verze operačních systémů přinášejí, dohánějí konkurenční nabídku. Apple Intelligence tak zvládne například shrnutí textu, který jí předložíte, a může ho upravit třeba do klíčových bodů s odrážkami, tabulek nebo seznamů.

I zařízení od Applu nyní budou lépe pracovat s nahrávkami a zvukem v aplikacích Poznámky a Telefon, ty systém zvládne přepisovat a nebo zvukový záznam rovnou shrnout.

„Při zahájení nahrávání během hovoru v aplikaci Telefon jsou účastníci automaticky upozorněni, a jakmile hovor skončí, Apple Intelligence vygeneruje shrnutí, které pomůže připomenout klíčové body,“ popisuje schopnosti novinky Apple.

Pokud budete chtít poradit se stylistikou nebo korekturou, také u ní najdete pomoc. Stačí využít funkci Rewrite, respektive Proofread. První pomáhá upravit tón textu na profesionální, stručný nebo přátelský, druhý pak kontroluje gramatiku, volbu slov a strukturu vět a zároveň navrhuje úpravy i s vysvětlením. Zatím ale jen v angličtině. A samozřejmě můžete nechat tuto AI vygenerovat text na základě krátkého promptu (zadání). To funguje v podstatě ve všech aplikacích, kde pracujete s textem, od e-mailů, přes poznámky až po textové editory a aplikace třetích stran.

Jak může zapojení AI ve výsledku vypadat, popisuje Apple v nabídce práce s e-maily. „Nová sekce v horní části schránky v aplikaci Mail s označením Prioritní zprávy zobrazuje nejnaléhavější e-maily, jako je pozvánka na oběd ve stejný den nebo palubní vstupenka. Napříč celou doručenou poštou mohou uživatelé vidět shrnutí, aniž by museli zprávu otevřít, a u dlouhých vláken mohou klepnout na tlačítko Summarize a zobrazit příslušné podrobnosti. Funkce Smart Reply navíc poskytuje návrhy na rychlou odpověď a identifikuje otázky v e-mailu, aby bylo zajištěno, že je vše zodpovězeno,“ ukazuje firma.

Apple Intelligence se chce starat o priority uživatele i jinde. Na zamykací obrazovce s využitím funkce Focus či Reduce Interruptions zobrazuje pouze oznámení, která mohou vyžadovat okamžitou pozornost. Jinak zde nabídne souhrny oznámení s možností prohledávání dlouhých nebo na sebe naskládaných oznámení.

Předvánoční nášup

Na další novinky si budeme muset počkat až do prosince, kdy se mají objevit další již dříve prezentované schopnosti, včetně generování obrázků. Zatím to nebude služba Compose, která umožňuje uživatelům připojit se k obrazovým službám Dall-E. S vizuálním výstupem si tak poradí funkce Image Playground, která je určená pro generování spíše veselejších obrázků v kategoriích animace, ilustrace a skica. Pracuje s vlastním difuzním modelem, který si Apple vytrénoval.

„V Image Playground si uživatelé mohou vybrat z celé řady konceptů v kategoriích jako například témata, kostýmy, příslušenství a místa. Stačí napsat popis obrázku, vybrat něčí fotku z galerie, přidat ji do obrázku a vybrat ten nejlepší styl,“ popisovali již dříve tvůrci nové schopnosti.

Dalšího vylepšení se dočká nástroj Writing Tools u nějž firma slibuje konkrétní změny textu, když má například pozvánka na večeři vypadat jako báseň. Pokud se mu nebude výsledek líbit, bude si moci rozhraní přepnout na ChatGPT od OpenAI.

Apple Writing Tools využívá umělou inteligenci napříč zařízeními.

Další prosincovou novinkou bude Genmoji, kdy textovým zadáním vytvoříte emoji, které navíc bude možné také personalizovat pomocí dodané fotografie.

Kouzelná hůlka Image Wand z hrubých náčrtů vytvoří obrázky nebo využije kontextu z okolí, které se bude nacházet kolem uživatelem zakroužkovaného prázdného místa.

Nesmíme také zapomínat na osobní asistentku Siri, která má být nyní o něco bystřejší a poradí třeba i s podrobnějším nastavením. Mnohem schopnější má být ale až ke konci roku. To dostane „vizuální inteligenci“, tedy něco, co si můžeme představit jako Google Lens. Také tato asistentka bude moci na vyžádání pracovat se službou OpenAI.

Některé z možných dotazů pro novou Siri

„Siri bude moci čerpat z osobního kontextu uživatele a poskytovat mu informace šité na míru. Siri také získá povědomí o dění na obrazovce a bude schopna provádět stovky nových akcí v aplikacích Apple i aplikacích třetích stran,“ uzavírá soupis nových schopností Apple.