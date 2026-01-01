náhledy
Nejekologičtější je ten notebook, který nemuseli vyrobit. Acer na veletrhu IFA 2026 představil model Vero 16, který je navržen s ohledem na co nejdelší životnost. Sami si jej můžete upgradovat a v některých případech i opravit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na první pohled běžný 16" notebook, který má v maximální konfiguraci dotykový 3K OLED displej se 100% pokrytím DCI-P3, procesorem Intel Core Ultra X9, 32GB LPDDR5x pamětí a 512GB SSD úložištěm.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Šasi notebooku je z hliníku (polovina je recyklovaná, druhá polovina nízkouhlíková), touchpad má povrch Gorilla Glass a celý notebook armádní certifikaci odolnosti MIL-STC810H.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nejnamáhanějším místem aktivně používaného notebooku bývají panty displeje, zde jsou externí a zároveň uživatelsky vyměnitelné.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Netradičně je řešena spodní strana, tvoří ji uživatelsky odnímatelné víko bez jediného šroubku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Otevírací mechanismus klade poměrně značný odpor, ale pokud jej posunete až nakonec (je lepší použít minci, jinak si snadno poškodíte nehet)…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
… stačí povolit šroubky a odpojit konektor, vložit nový akumulátor, připojit konektor a utáhnout šroubky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Méně možností je na druhé straně. Snadno vyměníte SSD úložiště (je tedy potřeba ještě odpojit plochý kabel připojující subdesku s porty k základní desce) a máte přístup k čištění ventilátorů. Operační paměť je nedílnou součástí základní desky (to je škoda), stejně jako Wi-fi 7/Bluetooth 5.6 karta (to mne mrzí méně).
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Snadno vyměnitelný je v případě poškození konektorů i I/O dock obsahující jeden USB-A port, sluchátkový/mikrofonní konektor a čtečku SD karet.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
S možností snadnějšího přístupu do útrob notebooků a možností výměny komponentů se budeme díky nové legislativě EU setkávat častěji. To, co byla dříve doména některých řad businessových notebooků tak přijde i do strojů pro běžné uživatele. Plnou modularitu, jako nabízí například notebooky Framework, ale nejspíše očekávat nemůžeme.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz