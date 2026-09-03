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3. září 2026
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3. září 2026
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V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...
Americké námořnictvo se vážně zabývá návrhem prezidenta Donalda J. Trumpa na zásadní změnu konstrukce letadlových lodí třídy Ford. Přál by si, aby nové lodě měly hlavní nástavbu uprostřed místo...
Historie letectví není jen o strojích a technice, ale také o neuvěřitelných lidských příbězích, dramatických okamžicích a událostech, které se zapsaly do dějin. Otestujte si, jak dobře se v nich...
V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nejekologičtější je ten notebook, který nemuseli vyrobit. Acer na veletrhu IFA 2026 představil model Vero 16, který je navržen s ohledem na co nejdelší životnost. Sami si jej můžete upgradovat a v...
Před sto lety učinilo Německo zásadní krok na cestě zpět do mezinárodního společenství. Rada Společnosti národů 4. září 1926 jednomyslně podpořila jeho přijetí a počítala s ním také jako se stálým...
Jediná africká atomová elektrárna musela snížit na polovinu výkon jednoho ze dvou reaktorů poté, co přívod mořské vody pro chlazení ucpaly masy uhynulých sardinek.
Využívání umělé inteligence při vyhledávání na internetu může na jednu stranu ušetřit čas, ale jen tehdy, když si výsledky neověřujete. Třeba při nákupu produktů to může stát i zbytečně utracené...
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Acer na veletrhu IFA představil projekt DualPlay Mini, zajímavou kombinaci přenosné herní konzole a malého notebooku.
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nejekologičtější je ten notebook, který nemuseli vyrobit. Acer na veletrhu IFA 2026 představil model Vero 16, který je navržen s ohledem na co nejdelší životnost. Sami si jej můžete upgradovat a v...
Historie letectví není jen o strojích a technice, ale také o neuvěřitelných lidských příbězích, dramatických okamžicích a událostech, které se zapsaly do dějin. Otestujte si, jak dobře se v nich...
Ve středu 2. září se na letišti v Praze-Kbelích odehrála událost, která vejde do historie letectví. Z českého nebe definitivně sestoupil cvičný letoun Albatros L-39C z Centra leteckého výcviku LOM...
Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Tento týden začíná IFA 2026, což je velká událost ve světě spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Tradičně se začátkem akce výzkumná firma zveřejňuje nejnovější trendy z oblasti spotřební...
Nehodu v letectví občas způsobí i konkurenční boj a pokus o zpříjemnění cesty pasažérům. Důkazem je pád švýcarského McDonnell Douglasu nedaleko Halifaxu, který kromě překotné honby za zvýšením počtu...
Podívejte se na příběh traktoru Fordson, který – i díky zajímavým doplňkům – ožil ne na poli, ale v dílně. Do soutěže Příběh mého modelu 2026 nám ho poslal modelář Martin Halámek.
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V úterý 1. září ve 23 hodin skončí možnost přihlásit model do velké letní soutěže pro plastikové modeláře a nastane období, kdy bude došlé výtvory hodnotit nejen odborná porota a redakce, ale i vy,...
V návalu letních veder se modelář Matyáš Holiš rozhodl poslat do naší soutěže výjev, po kterém dostanete žízeň. Jeho diorama s posádkou německého tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D je zasazeno do bojů...