Možná si pamatujete na koncept minipočítače Project Digits, který na letošním veletrhu CES představila společnost Nvidia. Psali jsme o něm zde:
|
Podívejte se na zázrak. Maličká krabička má výkon jako sálový superpočítač
Maličké supervýkonné zařízení, jehož procesor má výkon 1 PFLOPS při výpočtech se 4bitovou přesností, je určené pro vývojáře systémů založených na umělé inteligenci a také na lokálním provozu modelů. Tedy například v situaci, kdy nechcete posílat data na zpracování mimo firmu, ale mít je stále pod kontrolou.
Na veletrhu IFA se s procesorem GB10 představí celá řada zařízení a je zřejmé, že se tak „vyrýsovala“ nová kategorie miniaturních počítačů. Acer Veriton GN100 bude v konfiguraci s 128 GB paměti a 4TB úložištěm dostupný za zhruba 100 000 Kč, lokální cena i datum vstupu na trh bude teprve upřesněna.
Komu by byl výkon malý, může si koupit dva kusy a přes speciální rozhraní propojit tak, že spojí síly i paměti.
Na GN100 běží operační systém DGX Base OS (založený na Linuxu) a součástí je i balík nástrojů Nvidia pro práci s AI.
Můžete jej používat napřímo s monitorem, klávesnicí a myší, nebo jej připojíte například k notebooku a můžete jej obsluhovat z jiného rozhraní – což se hodí například pro práci na cestách.
Zástupce výrobce předpokládá, že mezi zájemci o tyto počítače budou i školy a univerzity, protože znalosti a dovednosti práce s AI budou obrovskou výhodou na trhu práce. S trochou nadsázky lze konstatovat, že kdo se naučí s AI, bude za vodou.