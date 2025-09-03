Na trh míří nová kategorie počítačů. Kdo s nimi bude umět, je za vodou

Václav Nývlt
  17:27
od zvláštního zpravodaje iDNES.cz - Jako první jej na berlínském veletrhu IFA 2025 představil Acer, ale víme, že podobně koncipované modely představí i početná konkurence. Maličký počítač s procesorem Nvidia Grace Blackwell je určen pro práci s umělou inteligencí, díky výkonům a kapacitě paměti si poradí i s velikými modely.
Acer Veriton GN100

Acer Veriton GN100 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Acer Veriton GN100
Acer Veriton GN100
Acer Veriton GN100
Acer Veriton GN100
6 fotografií

Možná si pamatujete na koncept minipočítače Project Digits, který na letošním veletrhu CES představila společnost Nvidia. Psali jsme o něm zde:

Podívejte se na zázrak. Maličká krabička má výkon jako sálový superpočítač

Maličké supervýkonné zařízení, jehož procesor má výkon 1 PFLOPS při výpočtech se 4bitovou přesností, je určené pro vývojáře systémů založených na umělé inteligenci a také na lokálním provozu modelů. Tedy například v situaci, kdy nechcete posílat data na zpracování mimo firmu, ale mít je stále pod kontrolou.

Na veletrhu IFA se s procesorem GB10 představí celá řada zařízení a je zřejmé, že se tak „vyrýsovala“ nová kategorie miniaturních počítačů. Acer Veriton GN100 bude v konfiguraci s 128 GB paměti a 4TB úložištěm dostupný za zhruba 100 000 Kč, lokální cena i datum vstupu na trh bude teprve upřesněna.

Acer Veriton GN100
Acer Veriton GN100
Acer Veriton GN100
Acer Veriton GN100
6 fotografií

Komu by byl výkon malý, může si koupit dva kusy a přes speciální rozhraní propojit tak, že spojí síly i paměti.

Na GN100 běží operační systém DGX Base OS (založený na Linuxu) a součástí je i balík nástrojů Nvidia pro práci s AI.

Můžete jej používat napřímo s monitorem, klávesnicí a myší, nebo jej připojíte například k notebooku a můžete jej obsluhovat z jiného rozhraní – což se hodí například pro práci na cestách.

Zástupce výrobce předpokládá, že mezi zájemci o tyto počítače budou i školy a univerzity, protože znalosti a dovednosti práce s AI budou obrovskou výhodou na trhu práce. S trochou nadsázky lze konstatovat, že kdo se naučí s AI, bude za vodou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

Opuštěný Opel Kadett si příroda bere zpět. Najdete blatník z plechovky?

Soutěž

Mechem porostlá rez, zapomenutý automobil, postupně podléhající času a vegetaci. Matyáš Holiš přináší pohled na model, který díky různým technikám a nápadům dotáhl do velmi zajímavé podoby. O...

Čína okopírovala vrtulník se superschopnostmi. Americká armáda ho odmítla

Na čínské mikroblogovací platformě Weibo se objevily fotky zajímavého stroje. Silně připomíná vrtulník Sikorsky S-97. Slavná firma ho vyvinula do tendru na stavbu nové helikoptéry pro americkou...

Proč dělat jen statické modely, když mohou být dynamické. Oživlý Lancaster

Soutěž

Rozsvícená světla či kabina, točící se vrtule, zvukové efekty. Kam až lze zajít v tvorbě plastikových modelů, nám ukáže Jaroslav Král na svém modelu letounu Avro Lancaster v legendárním speciálu tzv....

Havárii F-35 způsobila zamrzlá hydraulika. Letoun pak dorazil jeho počítač

Premium

Americké letectvo zveřejnilo zprávu o havárii jedné ze svých stíhaček F-35. Příčina nehody byla banální. Situaci však zhoršila reakce palubního softwaru. Nebýt jí, USAF mohla ušetřit skoro dvě stě...

Na trh míří nová kategorie počítačů. Kdo s nimi bude umět, je za vodou

od zvláštního zpravodaje iDNES.cz Jako první jej na berlínském veletrhu IFA 2025 představil Acer, ale víme, že podobně koncipované modely představí i početná konkurence. Maličký počítač s procesorem Nvidia Grace Blackwell je určen...

3. září 2025  17:27

GLOSA: Buřňákům se raději vyhněte. Mohla by vás postihnout defekační událost

Vědci studovali život mořských ptáků pomocí kamer. Místo ve směru jejich letu je však namířili opačně. Obsah záznamu je překvapil.

3. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Obří televizor v běžném obýváku? Vyzkoušeli jsme to s 2,2metrovým LG

Televizory dřív naprosto nevídaných rozměrů lze dnes pořídit za překvapivě nízké ceny. Dává to ale smysl v běžném obýváku? Vyzkoušeli jsme na vlastní oči.

3. září 2025

Model byl jako vajíčko s překvapením. Rozhýbaný Airbus A400M bez kamufláže

Soutěž

Tento model nákladního letounu Airbus A400M je zajímavý minimálně díky dvěma věcem: je to další model v naší soutěži, který svítí a točí se mu vrtule, ale zajímavé je i jeho neobvyklé provedení...

3. září 2025

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:21

Konec Windows 10 se blíží. Jak přejít na Windows 11?

Advertorial

Pozor, už jen měsíc a půl a stále velmi rozšířený operační systém Windows 10 přijde definitivně o podporu. Kdo to nebude řešit, může poměrně brzy narazit na velké bezpečnostní problémy.

2. září 2025

Vrtulník Bell UH-1C byl všestranný dříč. Model legendy z války ve Vietnamu

Soutěž

Když se řekne vrtulník, mnoho lidí si představí právě tento stroj. Bell UH-1 se proslavil především během války ve Vietnamu a do tohoto období jej ztvárnil i modelář, pro něhož jsou vrtulníky nejen...

2. září 2025

Havárii F-35 způsobila zamrzlá hydraulika. Letoun pak dorazil jeho počítač

Premium

Americké letectvo zveřejnilo zprávu o havárii jedné ze svých stíhaček F-35. Příčina nehody byla banální. Situaci však zhoršila reakce palubního softwaru. Nebýt jí, USAF mohla ušetřit skoro dvě stě...

2. září 2025

Léčil se s autismem, dnes je nadějným vědcem. Relaxuji u háčkování, říká

Premium

Skoro tři roky strávil po nemocnicích kvůli autismu. Dnes je všechno jinak. Sympatický mladík a nadějný vědec Tomáš Čermák posbíral několik významných cen a na podzim nastupuje na prestižní...

1. září 2025

Podívejte se na přehlídku toho nejlepšího z Tankového dne v Lešanech

Tisíce návštěvníků z celé České republiky navštívily poslední prázdninovou sobotu 21. ročník Tankového dne, který pořádá Vojenské technické muzeum Lešany. Letošní ročník připomněl 80. výročí konce...

1. září 2025  14:21

Česko dotahuje Japonce v sexuálním vydírání, ti žebříček vedou

Česká republika podle nejnovějšího průzkumu společnosti Avast postoupila na žebříčku tzv. sextortion na druhé místo hned za Japonsko. Samotný výraz sextortion znamená vydíráním oběti zveřejněním...

1. září 2025

Opuštěný Opel Kadett si příroda bere zpět. Najdete blatník z plechovky?

Soutěž

Mechem porostlá rez, zapomenutý automobil, postupně podléhající času a vegetaci. Matyáš Holiš přináší pohled na model, který díky různým technikám a nápadům dotáhl do velmi zajímavé podoby. O...

1. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.