Na trh se dostal v roce 1981 a sloužil jako tréninkový systém pro učení strojového kódu a assembleru pro osmibitový mikroprocesor Zilog Z80. Takzvaný Micro Professor se vešel do knihovny mezi knihy a vychoval několik generací programátorů a vývojářů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Plastové pouzdro ukrývající počítač Micro Professor MFP-1B a případné rozšiřující moduly se snadno vešlo do knihovny a zároveň poskytlo dostatečnou ochranu při přenosu.
Na pravé straně je samotný MFP-1B, na levé byla buď kniha s dokumentací, nebo rozšiřující moduly - například zvukový syntetizér, termotiskárna (tyto dvě karty vidíte na obrázku) nebo třeba deska pro programování pamětí EPROM.
MFP-1B byl první produkt společnosti Multitech - později přejmenované na Acer - který se exportoval i mimo Tchaj-wan. Prodával se ve třiceti zemích a v nabídce byl desítky let. A právě veliký úspěch Micro Professora umožnil rozvoj tohoto technologického giganta.
Základem byla klávesnice, která umožňovala zadávání programových kódů v šestnáctkové soustavě (v HEXu). Na počítači šel ale spustit i interpreter jazyka Tiny-BASIC, v takovém případě se na klávesnici položila šablona s jinou znakovou sadou.
Místo monitoru byl použit šestimístný segmentový displej, zvukovou odezvu zajistil maličký reproduktor. Přídavný modul s videovýstupem pro PAL televizor dostala až vylepšená verze Micro Professor 2 – ten již také zvládl klasický BASIC.
Vedle miniaturního displeje si mohl uživatel výstupy tisknout na maličké termotiskárně vyráběné společností Daini Seikosha (dnes Seiko Instruments).
Tiskárna zvládala 20 znaků na řádek v případě textu nebo 138 teček na řádek v případě grafiky.
Tisklo se na termopapír o šířce 58 mm, přičemž šířka tisku byla 46 mm – to prakticky odpovídá dnešnímu standardu pro tisk účtenek a potvrzení.
A toto je karta zvukového výstupu - lze ji naprogramovat jako elektronické varhany, k dispozici je 21 „kláves“ pokrývajících rozsah tří oktáv - šlo tak zahrát prakticky jakoukoli melodii.
Základem je programovatelný zvukový generátor, který uměl tvořit takzvané „tříhlasé“ zvuky. Vyrábělo ho vícero firem, včetně Yamahy a v éře osmibitových počítačů to byl zlatý standard.
Ne vše šlo řídit softwarově, pro další možnosti jsou zde fyzické ovladače.
Na hlavní desce nás zaujal čip od AMD, který překvapivě neslouží jako procesor, ale programovatelné periferní rozhraní.
Procesor najdete o kousek vedle, je jím Zilog Z80. To byl extrémně populární osmibitový čip, který v licenci vyráběla i spousta dalších firem a v některých systémech se pro jednoduché úlohy používá dodnes.
Na první pohled zajímavý čip je EPROM paměť od společnosti NEC. K čemu bylo to okénko v keramickém krytu? Sloužilo ke kompletnímu vymazání paměti pomocí UV světla.
Klopné obvody, hradla, paměti, tranzistory… Dnes by to mohl být jeden maličký čip, tehdy samostatné komponenty.
Desky se vzájemně propojovaly pomocí datových sběrnic, napájení ale potřebovala každá své.
