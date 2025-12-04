Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy
Odpovězte správně na všechny otázky v Chytrém Kvízu a soutěžte o voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher získá pět vylosovaných čtenářů.
Voucher využijete v libovolném podniku podle Vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.
Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá asi sedm tisíc kvízů po celém Česku, měsíčně si je přijde zahrát kolem 25 tisíc lidí. Kromě toho pravidelně připravuje kvízové speciály na jedno konkrétní téma nebo celodenní kvízový turnaj Kvíz Open. Zajišťuje také firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly i sportovní akce.