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Kvíz: Odlétáte k moři? Tato trocha technických znalostí se vám bude určitě hodit

30. června 2026

Pravidla pro cestování letadlem nejsou vždy jednoduchá a mohou být v různých koutech světa různá. Pojďme si projít některá z nich a přidat k tomu pár užitečných tipů.

Otázka 1/25

Jaké zpřísnění zavedla skupina Lufthansa na svých letech od 15. ledna 2026?

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