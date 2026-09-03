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Kvíz: Od záhadných zmizení po neuvěřitelná přistání: Jak dobře znáte letectví?

3. září 2026

Historie letectví není jen o strojích a technice, ale také o neuvěřitelných lidských příbězích, dramatických okamžicích a událostech, které se zapsaly do dějin. Otestujte si, jak dobře se v nich orientujete. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 10. 9. do 17:00. Vyhrát může každý, kdo správně zodpoví více než 80 % otázek.

Otázka 1/20

Let Malaysia Airlines MH370 zmizel v březnu 2014 s 239 lidmi na palubě a hlavní vrak dodnes nebyl nalezen. V roce 2015 se ale podařilo objevit první trosku, u níž bylo potvrzeno, že pochází právě z tohoto Boeingu 777. Kde byla nalezena?

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Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož 3. ročník proběhl v únoru v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

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