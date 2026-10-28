28. října 2026
Kvíz: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
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