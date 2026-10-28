Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kvíz: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý

28. října 2026

Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.

Otázka 1/25

Co bylo ICQ?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

Najdete na iDNES.cz

Praha

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Revue

Nemají nás rádi, říká Maršálek. Sousedy připravil o vesnickou idylku

Josef Maršálek, Petr Tejml: na křtu knihy Zimní Josefa Maršálka

Xman

Obývákem vede státní hranice. O groteskní město i jeho domy se dělí dvě země

Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice...

OnaDnes

Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let

Slavní muži, kterým to společně zkrátka klape.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.