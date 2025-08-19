Kvíz:
Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci
19. srpna 2025
Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně. Možná si říkáte, že vám by se to stát nemohlo. Ale je tomu opravdu tak? Vyzkoušejte si své znalosti v tomto malém a jednoduchém lehce edukačním kvízu.
