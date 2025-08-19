Kvíz:

Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci

19. srpna 2025

Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně. Možná si říkáte, že vám by se to stát nemohlo. Ale je tomu opravdu tak? Vyzkoušejte si své znalosti v tomto malém a jednoduchém lehce edukačním kvízu.

Otázka 1/10

V reklamě, která vám přišla do mailu nebo ji vidíte někde na internetu, nabízí webová stránka NákupyLevně.com slevu 75 procent pro prvních 75 zákazníků, kterým okamžitě zlevněný produkt zašle. Abyste ale slevu získali, musíte co nejrychleji provést bankovní převod, přičemž na počítadle vidíte, jak se rychle snižuje počet zákazníků, kteří mají na slevu nárok. Co uděláte?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

