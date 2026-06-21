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Kvíz: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

21. června 2026

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Otázka 1/25

Která firma stojí za procesory Ryzen?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

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