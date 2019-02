Jednosměrná letenka na rudou planetu se odkládá. Mars One krachuje

Nizozemská organizace Mars One, která slibovala lety lidské posádky na rudou planetu, podle dokumentů švýcarských úřadů zbankrotovala. Původní ambiciózní plány, o kterých jsme psali už v roce 2012, hovořily o vybudování základny na Marsu v roce 2020 a prvním letu posádky v roce 2023.

V roce 2013 už se přihlásilo přes 100 tisíc lidí z celého světa, že by se na Mars – bez možnosti návratu – vydali. Existují však důvodné pochybnosti o tom, zda jsou tito dobrovolníci reální. Alespoň někteří tedy ano: třeba Češka Lucie Ferstová, která postoupila do finálového výběru.

Let na Mars není jen tak

Odborníci varovali, že plán má velké mezery: „Tento program si sice získal mnoho pozornosti, ale zatím nebylo publikováno mnoho informací o technických aspektech této mise,“ uvedl astroinženýr Sydney Do a jeho tým z MIT. Ve své studii se proto pokusil o nezávislé posouzení technické proveditelnosti mise Mars One (PDF, 2014). Jako hlavní problémy uváděli nedostatečnou úroveň nástrojů pro dlouhodobou recyklaci potravin i vzduchu na marsovské základně. Problém by byl i nedostatek náhradních dílů, případně jejich velká hmotnost.

Plány Mars One na videu z roku 2013:

VIDEO: Přes 100 tisíc lidí má zájem o cestu na Mars Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nyní se přesuneme do současnosti, do začátku roku 2019, kdy si diskutující na serveru Reddit všiml oficiální informace o tom, že od 15. ledna 2019 je společnost Mars One zrušena z důvodu bankrotu.

Společnost Mars One na stránkách publikovala informaci o tom, že spolupracuje se současnými i případnými investory na řešení. „Společnost má 30 dnů za zrušení procesu likvidace,“ stojí v prohlášení. Dluh je údajně „pouze“ milion eur, a investoři jsou připraveni dohodnout se se všemi věřiteli. Mars One slibuje, že do měsíce toto řešení najde, a cesty na Mars se nevzdává. Jejich aktuální problémy ovšem rozhodně nedávají důvod k důvěře v už tak dost nerealistický projekt.