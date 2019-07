Ukrajina oficiálně představila kryt pro Černobyl. Na místě stojí roky

Nový „Arc“, tedy Oblouk, jak se mu na místě říká, se začal budovat již v roce 2012, jeho hlavní část byla dokončena před třemi lety.

Projekt s oficiálním názvem Chernobyl New Safe Confinement (Nový bezpečný kryt pro Černobyl) vyšel na 2,2 miliardy eur (56 miliard korun) a obecně se považuje za největší pozemní pohyblivou stavbu. Příprava krytu probíhala zhruba 180 metrů od čtvrtého bloku v místech, kde radiace příliš neomezovala pobyt pracovníků na stavbě. Z tohoto místa se pak reaktor musel nad původní „sarkofág“ dopravit po kolejnicích.



Stěhování proběhlo během dvou týdnů v listopadu 2016. Od té doby v nitru nového krytu probíhaly další práce na různých vnitřních systémech od osvětlení, větrání, protipožární systém až po systém měření radiace. Tyto práce trvaly téměř o dva roky déle, než pravily původní plány, protože je údajně komplikovala vyšší než očekávaná úroveň radiace. Lidé mohli v sarkofágu strávit při každé směně méně času, než původně projekt předpokládal.



Kryt je na své rozměry poměrně lehká ocelová stavba se šířkou 257 metrů, délkou 162 metrů a výškou 108 metrů (vnitřní prostor má výšku zhruba 93 metrů). Jeho základním úkolem není ani tak chránit okolí před unikající radiací, i když i tento účel samozřejmě plní, ale především zamezit pronikání dešťové vody do prostoru elektrárny.

Po havárii zbudovaný sarkofág byl doslova plný děr a dešťová voda, která se do něj dostala, vyplavovala z budovy radioaktivní prvky. Byla tedy příliš nebezpečná a musela se na místě zadržovat. Nová budova by měla problém řešit nejméně na 100 let a umožní bezpečnou demontáž méně „zářivých“ částí reaktorové budovy.

Už v 90. letech se ukázalo, že projekt je nad možnosti Ukrajiny, a tak byl nový kryt financován z příspěvků 45 zemí, Evropské unie a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Ukrajina přispěla 100 miliony eur (2,5 miliardy Kč), tedy pouze zhruba pěti procenty celkové ceny.