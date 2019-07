Navigace Galileo už funguje. Za výpadek prý mohla aktualizace softwaru

Největší vesmírný projekt Evropské unie, navigace Galileo, má snad konečně za sebou první velký výpadek za dobu zkušebního provozu.



K přerušení služeb došlo 13. července a podle původně jen neoficiálních informací za něj mohl problém v tzv. Středisku přesného času, které centrálně zajišťuje „velitelský“ čas pro celý systém. Právě přesný čas - či spíše přesné měření miniaturních rozdílů v čase mezi satelity a přijímači - je přitom základním principem satelitní navigace.



Ve čtvrtek byly zveřejněny nové skutečnosti, které první informace potvrzují a poněkud zpřesňují. První technický problém nastal podle nových informací ve středu v podvečerních hodinách a vedl k výraznému omezení služeb. Podařilo se ho opravit, a systém fungoval normálně až do čtvrteční jedné hodiny v noci. Následně se však stal další incident, který systém už vyřadil z provozu.



Výpadek se podařilo po týdnu opravit. Podle oficiálních informací incident souvisel s aktualizací softwaru v kontrolním středisku, právě v části zajišťující synchronizaci přesného času a systému generování navigačních zpráv (navigační zpráva určuje přesnou polohu satelitu, což je další nezbytný údaj pro fungování systému).



Podle stránek agentury GSA, který Galileo provozuje, je systém dnes 18. července již plně použitelný, ovšem varuje před možnými výkyvy.



Agentura nyní sestaví nezávislou vyšetřovací komisi, která má identifikovat hlavní příčiny problémů, aby se v budoucnu neopakovaly. GSA už dříve oznámila, že detailnější informace o incidentu zveřejní v pátek 19. července.

Služby Galileo jsou od roku 2016 v takzvaném iniciačním (testovacím) provozu. Znamená to, že systém už je sice schopen poskytovat své služby, ale stále pokračuje jeho výstavba a konfigurace a posiluje se jeho robustnost. Plný provoz je plánován až po roce 2020. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.